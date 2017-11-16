Экс-министр зравоохранения Абхазии возглавил санаторий в Сочи

Давид Гунба занимал должность министра здравоохранения Республики Абхазия с 15 по 28 октября 2014 года.

СУХУМ, 16 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Бывший министр здравоохранения Абхазии Давид Гунба назначен и.о. главного врача ФГБУ санатория "Юность" Минздрава России, информация об этом опубликована на официальном сайте Минздрава Краснодарского края в среду 15 ноября.

"Приказом министра здравоохранения России Вероники Скворцовой замминистра здравоохранения Краснодарского края Давид Гунба назначен и.о. главного врача ФГБУ санатория "Юность" Минздрава РФ", — говорится в сообщении.

Решение о переводе одного из лучших организаторов здравоохранения края Давида Гунба, сообщается на сайте Минздрава, было принято федеральным министерством еще несколько месяцев назад, а приказ о назначении был подписан 14 ноября 2017 года.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал Указ об утверждении структуры Кабинета Министров 15 октября 2014 года. Должность министра здравоохранения Абхазии Давид Гунба занимал с 15 по 28 октября 2014 года.

Он также работал в должности заместителя министра здравоохранения Краснодарского края с сентября 2014 года.