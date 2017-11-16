19:03 16 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Картина Леонардо да Винчи Спаситель мира на аукционе Christie's в Лондоне. 24 октября 2017

"Спаситель мира" Да Винчи: с молотка ушла самая дорогая картина в мире

© AP Photo. Kirsty Wigglesworth
Новости
Получить короткую ссылку
16 0 0

Картина Леонардо Да Винчи, находившаяся в частной коллекции, выставлялась на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 100 миллионов долларов, а была продана за 400 миллионов долларов.

СУХУМ, 16 ноя — Sputnik. Картина Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" продана на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 400 миллионов долларов, итоговая стоимость с налогами и сборами составит более 450 миллионов долларов, что стало рекордом для произведений, когда-либо проданных на аукционах, сообщает корреспондент РИА Новости.

Единственная из известных картин Леонардо Да Винчи, находившаяся в частной коллекции, стала главным лотом не только торгов послевоенного и современного искусства, но и всего XXI века. На торги она выставлялась за 100 миллионов долларов.

В борьбу за картину вступили пять потенциальных покупателей, однако когда ставки перешли рубеж в 200 миллионов долларов, их осталось двое. Картина в итоге ушла к покупателю, который по итогам почти получасовых торгов, предложил за полотно 400 миллионов долларов. Итоговая стоимость работы (с налогами и сборами аукциона) составит более 450 миллионов долларов.

Эта сумма вдвое больше рекорда, установленного также на торгах Christie’s в Нью-Йорке в 2015 году. Последние полтора года самой дорогой картиной считалась работа Пабло Пикассо "Алжирские женщины", которую купил бывший премьер-министр Катара Хамад бен Джасем Аль Тани почти за 200 миллионов долларов. Имя обладателя «Спасителя мира» Да Винчи представители аукциона не раскрывают.

Первые упоминания о ней относят к коллекции короля Англии Карла I (1600-1649). Следующее упоминание — от 1763 года, когда незаконный сын графа Букингемского Карл Шеффилд выставил картину на аукцион. С тех пор полотно исчезло почти на полтора века, пока не появилось в коллекции одного из богатейших людей Англии Фредерика Кука. Впрочем, эксперты тогда отнесли картину к кисти последователей мастера — настолько она была изменена и покрыта новыми слоями краски.

Картина Да Винчи Спаситель мира, архивное фото
© REUTERS/ HANDOUT
Последний шедевр Леонардо Да Винчи продадут за $100 млн

В таком виде, с неустановленным авторством и забытым королевским прошлым, картина была позже куплена аукционом Sotheby’s за 45 фунтов. Еще через 50 лет, в 2005 году, картина оказалась на региональном аукционе в США, где была продана менее чем за 10 тысяч долларов. С тех пор картина находилась под пристальным вниманием специалистов по творчеству Да Винчи.

Реставрационные работы продолжались в Нью-Йорке почти три года. Официально картина «Спаситель мира», находившаяся тогда в частной коллекции, была представлена публике в Национальной галерее Лондона в 2011 году.

Считается, что картина "Спаситель мира" (Salvator Mundi) была написана около 1500 года. Некоторые эксперты относят картину к миланскому периоду Леонардо конца 1490-х годов, когда была написана "Тайная вечеря". Другие полагают, что мастер работал над "Спасителем мира" в тот же период, что и над портретом "Мона Лиза" во Флоренции, куда художник переехал в 1500 году.

Выставка Гений да Винчи в Санкт-Петербурге
© Sputnik. Алексей Даничев
Найден эскиз портрета обнаженной Джоконды

Сегодня в мире менее 20 картин, которые относят к кисти Леонардо Да Винчи. Работы мастера не появлялись на рынке более ста лет. Последний раз это произошло в 1908 году, когда была открыта "Мадонна с младенцем" ("Мадонна Бенуа"), принадлежавшая семье архитектора Бенуа. В 1914 году картина была продана Эрмитажу.

В Christie’s решили выставить картину Да Винчи на торги послевоенного и современного искусства, чтобы подчеркнуть абсолютную уникальность и актуальность произведения. Словно в подтверждение, среди лотов есть и «Тайна вечеря», но в исполнении американского художника Энди Уорхола. Работа родоначальника поп-арта 1986 года — интерпретация шедевра Леонардо Да Винчи — была продана за 63 миллиона долларов.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент РФ В. Путин встретился с президентом Южной Осетии А. Бибиловым
    Милости просим!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пригласил президента России Владимира Путина на празднование10-й годовщины признания независимости.

  • Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
    Приоритетная тема

    Для России тема карабахского урегулирования является одной из приоритетных, сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

  • Зенитный ракетный комплекс Бук-1М
    Будем покупать

    Правительство Армении одобрило кредит в 100 миллионов долларов от России на приобретение различных видов вооружений.

  • Сейтказы Матаев на судебном процессе
    Свободен!

    Суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении главы союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева.

  • Архивное фото президента КР Алмазбека Атамбаева
    Каторжный труд

    Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев рассказал, что все шесть лет президентства надрывался, как на каторге, из-за того, что в стране был бардак.

  • Антидопинговая лаборатория в Минске
    Вместе победим

    Национальное антидопинговое агентство Беларуси (НАДА) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписали договор о сотрудничестве.

  • Митинг против полного перевода билингвальных школ на латышский язык
    "Неправильные" голоса

    Петиция о сохранении билингвального образования в Латвии, набравшая больше 11 тысяч подписей, может не пройти в Сейм из-за голосов неграждан.

  • Литовский парламент
    Единогласно!

    Сейм Литвы единогласно принял аналог "закона Магнитского" – за принятие документ проголосовал 91 депутат. Закон вступит в силу в январе.

  • Ограждения на границе, архивное фото
    Не дали выпить!

    Украинские пограничники обнаружили спиртопровод на границе с Молдовой и сразу же его демонтировали.

  • Учения 201-й РВБ на полигоне Ляур
    "Точное" попадание

    В Таджикистане три дома получили повреждения в ходе стрельб на оперативно-стратегических учениях ОДКБ "Боевое братство-2017".

  • Флаг Японии
    Орден за могилы

    Правительство Японии наградило императорским орденом смотрителя ташкентского кладбища, 40 лет ухаживавшего за могилами японских военнопленных.

  • Обыск в ресторане Прага в Москве
    Это успех!

    Вице-канцлер МВД Эстонии Эркки Коорт заявил, что силовикам удалось успешно доказать связь задержанного студента со спецслужбами России.

  • Президент РФ В. Путин встретился с президентом Южной Осетии А. Бибиловым
    Милости просим!

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пригласил президента России Владимира Путина на празднование10-й годовщины признания независимости.

  • Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
    Приоритетная тема

    Для России тема карабахского урегулирования является одной из приоритетных, сказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

  • Зенитный ракетный комплекс Бук-1М
    Будем покупать

    Правительство Армении одобрило кредит в 100 миллионов долларов от России на приобретение различных видов вооружений.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Модели сидят на новом спортивном автомобиле Mercedes-Benz SLR McLaren Roadster
Роскошные новинки Международного автосалона в Дубае
89-летняя Аньес Варда станцевала с Джоли на вручении почетного Оскара
89-летняя режиссер Аньес Варда станцевала с Джоли на вручении "Оскара"
Что надо знать о сахарном диабете
Что надо знать о сахарном диабете

Соцсети

Sputnikabkhazia