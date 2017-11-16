"Спаситель мира" Да Винчи: с молотка ушла самая дорогая картина в мире

Картина Леонардо Да Винчи, находившаяся в частной коллекции, выставлялась на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 100 миллионов долларов, а была продана за 400 миллионов долларов.

СУХУМ, 16 ноя — Sputnik. Картина Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" продана на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 400 миллионов долларов, итоговая стоимость с налогами и сборами составит более 450 миллионов долларов, что стало рекордом для произведений, когда-либо проданных на аукционах, сообщает корреспондент РИА Новости.

Единственная из известных картин Леонардо Да Винчи, находившаяся в частной коллекции, стала главным лотом не только торгов послевоенного и современного искусства, но и всего XXI века. На торги она выставлялась за 100 миллионов долларов.

В борьбу за картину вступили пять потенциальных покупателей, однако когда ставки перешли рубеж в 200 миллионов долларов, их осталось двое. Картина в итоге ушла к покупателю, который по итогам почти получасовых торгов, предложил за полотно 400 миллионов долларов. Итоговая стоимость работы (с налогами и сборами аукциона) составит более 450 миллионов долларов.

Эта сумма вдвое больше рекорда, установленного также на торгах Christie’s в Нью-Йорке в 2015 году. Последние полтора года самой дорогой картиной считалась работа Пабло Пикассо "Алжирские женщины", которую купил бывший премьер-министр Катара Хамад бен Джасем Аль Тани почти за 200 миллионов долларов. Имя обладателя «Спасителя мира» Да Винчи представители аукциона не раскрывают.

Первые упоминания о ней относят к коллекции короля Англии Карла I (1600-1649). Следующее упоминание — от 1763 года, когда незаконный сын графа Букингемского Карл Шеффилд выставил картину на аукцион. С тех пор полотно исчезло почти на полтора века, пока не появилось в коллекции одного из богатейших людей Англии Фредерика Кука. Впрочем, эксперты тогда отнесли картину к кисти последователей мастера — настолько она была изменена и покрыта новыми слоями краски.

В таком виде, с неустановленным авторством и забытым королевским прошлым, картина была позже куплена аукционом Sotheby’s за 45 фунтов. Еще через 50 лет, в 2005 году, картина оказалась на региональном аукционе в США, где была продана менее чем за 10 тысяч долларов. С тех пор картина находилась под пристальным вниманием специалистов по творчеству Да Винчи.

Реставрационные работы продолжались в Нью-Йорке почти три года. Официально картина «Спаситель мира», находившаяся тогда в частной коллекции, была представлена публике в Национальной галерее Лондона в 2011 году.

Считается, что картина "Спаситель мира" (Salvator Mundi) была написана около 1500 года. Некоторые эксперты относят картину к миланскому периоду Леонардо конца 1490-х годов, когда была написана "Тайная вечеря". Другие полагают, что мастер работал над "Спасителем мира" в тот же период, что и над портретом "Мона Лиза" во Флоренции, куда художник переехал в 1500 году.

© Sputnik. Алексей Даничев Найден эскиз портрета обнаженной Джоконды

Сегодня в мире менее 20 картин, которые относят к кисти Леонардо Да Винчи. Работы мастера не появлялись на рынке более ста лет. Последний раз это произошло в 1908 году, когда была открыта "Мадонна с младенцем" ("Мадонна Бенуа"), принадлежавшая семье архитектора Бенуа. В 1914 году картина была продана Эрмитажу.

В Christie’s решили выставить картину Да Винчи на торги послевоенного и современного искусства, чтобы подчеркнуть абсолютную уникальность и актуальность произведения. Словно в подтверждение, среди лотов есть и «Тайна вечеря», но в исполнении американского художника Энди Уорхола. Работа родоначальника поп-арта 1986 года — интерпретация шедевра Леонардо Да Винчи — была продана за 63 миллиона долларов.