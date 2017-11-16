"Спаситель мира" Да Винчи: с молотка ушла самая дорогая картина в мире

СУХУМ, 16 ноя — Sputnik. Картина Леонардо Да Винчи "Спаситель мира" продана на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за 400 миллионов долларов, итоговая стоимость с налогами и сборами составит более 450 миллионов долларов, что стало рекордом для произведений, когда-либо проданных на аукционах, сообщает корреспондент РИА Новости.
Единственная из известных картин Леонардо Да Винчи, находившаяся в частной коллекции, стала главным лотом не только торгов послевоенного и современного искусства, но и всего XXI века. На торги она выставлялась за 100 миллионов долларов.
Tonight at 7pm in New York: watch a live stream of our Post-War and Contemporary Art Evening Auction on our website 👉 christies.com, or Facebook page 👉 facebook.com/christies. Or, follow the highlights here on Instagram Stories.. Leonardo da Vinci, ‘Salvator Mundi’. Oil on panel, 25 ⅞ x 18 in.. Post-War and Contemporary Art Evening Sale – 15 November at Christie’s New York.. #leonardodavinci #davinci #salvatormundi #rediscovery #art #artist #painting #portrait
В борьбу за картину вступили пять потенциальных покупателей, однако когда ставки перешли рубеж в 200 миллионов долларов, их осталось двое. Картина в итоге ушла к покупателю, который по итогам почти получасовых торгов, предложил за полотно 400 миллионов долларов. Итоговая стоимость работы (с налогами и сборами аукциона) составит более 450 миллионов долларов.
Here is a video of our Global President Jussi Pylkkänen selling Leonardo da Vinci’s ‘Salvator Mundi’ for $450,312,500 (including buyer’s premium) earlier this evening in New York more than doubling the record for any artwork sold at auction ever.. As the last work by the Renaissance master in private hands, the auction saw strong competition for the masterpiece in the saleroom, over the telephone and online.. The hammer eventually came down after 19 minutes of intense bidding.. #leonardo #leonardodavinci #davinci #salvatormundi #thelastdavinci
Эта сумма вдвое больше рекорда, установленного также на торгах Christie’s в Нью-Йорке в 2015 году. Последние полтора года самой дорогой картиной считалась работа Пабло Пикассо "Алжирские женщины", которую купил бывший премьер-министр Катара Хамад бен Джасем Аль Тани почти за 200 миллионов долларов. Имя обладателя «Спасителя мира» Да Винчи представители аукциона не раскрывают.
Первые упоминания о ней относят к коллекции короля Англии Карла I (1600-1649). Следующее упоминание — от 1763 года, когда незаконный сын графа Букингемского Карл Шеффилд выставил картину на аукцион. С тех пор полотно исчезло почти на полтора века, пока не появилось в коллекции одного из богатейших людей Англии Фредерика Кука. Впрочем, эксперты тогда отнесли картину к кисти последователей мастера — настолько она была изменена и покрыта новыми слоями краски.
В таком виде, с неустановленным авторством и забытым королевским прошлым, картина была позже куплена аукционом Sotheby’s за 45 фунтов. Еще через 50 лет, в 2005 году, картина оказалась на региональном аукционе в США, где была продана менее чем за 10 тысяч долларов. С тех пор картина находилась под пристальным вниманием специалистов по творчеству Да Винчи.
Реставрационные работы продолжались в Нью-Йорке почти три года. Официально картина «Спаситель мира», находившаяся тогда в частной коллекции, была представлена публике в Национальной галерее Лондона в 2011 году.
Считается, что картина "Спаситель мира" (Salvator Mundi) была написана около 1500 года. Некоторые эксперты относят картину к миланскому периоду Леонардо конца 1490-х годов, когда была написана "Тайная вечеря". Другие полагают, что мастер работал над "Спасителем мира" в тот же период, что и над портретом "Мона Лиза" во Флоренции, куда художник переехал в 1500 году.
Сегодня в мире менее 20 картин, которые относят к кисти Леонардо Да Винчи. Работы мастера не появлялись на рынке более ста лет. Последний раз это произошло в 1908 году, когда была открыта "Мадонна с младенцем" ("Мадонна Бенуа"), принадлежавшая семье архитектора Бенуа. В 1914 году картина была продана Эрмитажу.
В Christie’s решили выставить картину Да Винчи на торги послевоенного и современного искусства, чтобы подчеркнуть абсолютную уникальность и актуальность произведения. Словно в подтверждение, среди лотов есть и «Тайна вечеря», но в исполнении американского художника Энди Уорхола. Работа родоначальника поп-арта 1986 года — интерпретация шедевра Леонардо Да Винчи — была продана за 63 миллиона долларов.