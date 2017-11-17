Прокурор в Брюсселе потребовал выдать Пучдемона Испании

Если судьи решат выдать Пучдемона и его экс-министров Испании, они имеют право обжаловать его в суде второй инстанции, которому на принятие решения отводится еще 15 дней.

СУХУМ, 17 ноя — Sputnik. Прокуратура Брюсселя потребовала выдать Испании экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и бывших членов женералитета, сообщает РИА Новости со ссылкой на телерадиокомпанию RTBF.

© AP Photo. Emilio Morenatti Отпустили на поруки: Пучдемона освободили до решения о выдаче его Испании

Слушания по вопросу о выдаче Испании Пучдемона и четырех экс-министров завершились, вопрос пока не решен, сообщил РИА Новости по окончании заседания представитель брюссельской прокуратуры.

"Прокурор потребовал исполнения европейских ордеров на арест. Дело будет оспариваться 4 декабря", — говорится в сообщении телеканала.

Совещательная палата Суда первой инстанции Брюсселя могла принять решение в день слушаний или отложить его принятие на 15 дней по запросу сторон.

Если судьи решат выдать Пучдемона и его экс-министров Испании, они имеют право обжаловать его в суде второй инстанции, которому на принятие решения отводится еще 15 дней.

Испанский суд 3 ноября выдал ордер на арест Пучдемона и других бывших членов каталонского правительства, находящихся в Брюсселе. Их обвиняют в организации восстания, мятеже, растрате госсредств, злоупотреблении служебным положение и неподчинении властям. Ордер на задержание был передан бельгийской прокуратуре. Кроме того, были выданы национальные и международные ордеры на арест.