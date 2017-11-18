Топ-15 фильмов Эльдара Рязанова: выбираем луший

Эльдара Рязанова называют человеком-оркестром, он занимался искусством во всех его проявлениях. Помимо того, что Рязанов был превосходным режиссером и сценаристом, он также писал стихи и пьесы. Коллеги режиссера отмечали, что Рязанов был строг и требователен на съемочной площадке — мог даже накричать за плохую игру.

В своих непревзойденных киноработах Эльдар Рязанов высмеивал сущность человека так, что на это невозможно было обидеться. Юмор в его работах не утратил актуальности и сегодня, он не стал чуждым и непонятным, как посылы многих советских фильмов, а по-прежнему вызывает только смех или смех сквозь слезы.

Когда Эльдара Рязанова не стало, люди говорили: "ушла эпоха", и это действительно так — режиссер внес необъятный вклад в кинематограф.

Sputnik Беларусь выбрал из коллекции легендарного режиссера 15 нетленных фильмов, которые должен посмотреть каждый человек.

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