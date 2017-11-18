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Делегация Минкультуры Абхазии на форуме в Санкт-Петербурге

Министерства культуры РФ и Абхазии утвердили культурные планы на 2018 год

Ирма Цвейба
Новости
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В 2018 году Министерства культуры России и Абхазии особое внимание будут уделять участию детей в событиях культурной жизни двух стран.

СУХУМ, 18 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. В рамках VI Петербургского культурного форума Министерства культуры России и Абхазии утвердили культурный план на 2018 год, об этом на радио Sputnik рассказала министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия.

"Мы подписали планы мероприятий на 2018 год, то есть определили общее направление нашего культурного сотрудничества в наступающем году. Обсудили с нашими российскими коллегами, что может быть в рамках этого плана, нюансы его реализации", — пояснила она.

Как отметила министр культуры Абхазии, план на 2018 год расширился благодаря тому, что культурным сезонам "Россия – Абхазия" исполняется 10 лет.

"Многие пункты плана, которые были согласованы сторонами, обогащают общую дорожную карту плана. В 2018 году мы особое внимание будем уделять детям, их включению в события культурной жизни. И, конечно, по традиции, у нас будут обмены выступлениями театральных и музыкальных коллективов", — сказала Арсалия.

Эльвира Арсалия
© Sputnik / Томас Тхайцук
Арсалия о сотрудничестве России и Абхазии в области культуры: план расширился

Министр культуры отметила, что на культурном форуме также был сделан акцент на сотрудничество в области сохранения историко-культурного наследия, который идет уже третий год.

"Мы собираемся открыть в мае конференцию, посвященную историко-культурному наследию. И конференция также пройдет в Абхазии", — сказала она.

На форуме также подвели итоги культурного сотрудничества между двумя странами. Стороны отметили, что план на 2017 год был полностью отработан.




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