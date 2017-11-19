"Мисс мира-2017" избрали 20-летнюю студентку из Индии

СУХУМ, 18 ноя — Sputnik. Мануши Чхиллар из Индии завоевала титул самой красивой девушки в мире, победив в конкурсе "Мисс мира-2017", сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на на страницу конкурса в Facebook.

В этом году конкурс проходил в Китае. За титул боролись красавицы из 118 стран. Но самой лучшей была признана Мануши Чхиллар. Ей 20 лет. Девушка из семьи медиков и планирует продолжить династию. В настоящее время учится в университете, хочет стать кардиохирургом и со временем открыть сеть благотворительных сельских больниц.

Красавица-брюнетка увлекается полетами на параплане, классическими индийскими танцами и рисованием, также владеет английским и хинди.