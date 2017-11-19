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Мисс мира-2017 представительница Индии Мануши Чхиллар

"Мисс мира-2017" избрали 20-летнюю студентку из Индии

© AFP/ NICOLAS ASFOURI
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Второе место на конкурсе присудили мексиканке Андреа Мезе, третье место у Стефани Хилл из Великобритании.

СУХУМ, 18 ноя — Sputnik.  Мануши Чхиллар из Индии завоевала титул самой красивой девушки в мире, победив в конкурсе "Мисс мира-2017", сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на на страницу конкурса в Facebook.

В этом году конкурс проходил в Китае. За титул боролись красавицы из 118 стран. Но самой лучшей была признана Мануши Чхиллар. Ей 20 лет. Девушка из семьи медиков и планирует продолжить династию. В настоящее время учится в университете, хочет стать кардиохирургом и со временем открыть сеть благотворительных сельских больниц.

Красавица-брюнетка увлекается полетами на параплане, классическими индийскими танцами и рисованием, также  владеет английским и хинди.

 




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