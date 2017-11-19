Дизайнер Аззедин Алайа умер в возрасте 77 лет

СУХУМ, 19 ноя — Sputnik. Всемирно известный дизайнер Аззедин Алайа скончался в Париже от сердечной недостаточности в возрасте 77 лет, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на Le Point.

Звездный дизайнер за свою пятидесятипятилетнюю карьеру никогда не следовал официальному календарю моды, творя свои шедевры без учета сезонных показов. Начав свою карьеру в Доме Кристиана Диора, Алайа вскоре пошел в моде своим путем, открыв миру новую женственность: создавая наряды, творец стремился подчеркивать красоту женского тела, и требовал, чтобы платье облегало фигуру, как вторая кожа, для чего использовал иногда самые неожиданные материалы.

Появившись в Париже в 1960-х годах после алжирской войны, молодой кутюрье после работы в Доме Диор работал и у Ги Ларош и Тьерри Мюглер, после чего начал собирать собственную клиентуру в своей небольшой мастерской. Спустя еще несколько лет Алайя стал признанным виртуозом кутюр, и создает свой собственный дом моды.

Его любимыми моделями были Наоми Кэмпбелл, Линда Евангелиста и Стефани Сеймур, а музами — актриса Грейс Келли и модель Фарида Хелфа.