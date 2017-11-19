"Они служили России": фильм Карданова об адыгах и балкарцах на "Кунаках"

На Международный открытый XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки", который сейчас проходит Сухуме, кабардино-балкарский режиссер Аслан Карданов привез новый документальный фильм "Они служили России".

О том, как снималась кинокартина, рассказал на радио Sputnik Абхазия автор картины Аслан Карданов.

Сария Кварацхелия, Sputnik.

Фильм режиссера Аслана Карданова "Они служили России" повествует об адыгах и балкарцах, которые служили в императорском конвое России.

"Работа моя о наших соотечественниках. За время существования конвоя в нем служило более двухсот адыгов и 13 балкарцев. На примере некоторых наших соотечественников мы рассказали о том, что из себя представлял этот конвой", — пояснил Аслан Карданов.

Конвой, по словам Карданова, создавался в 1828 году на базе Кабардинского взвода.

"В то время императором был Николай I. Конвой вначале назывался взводом, потом Кавказско-горским полуэскадроном, потом эскадроном. Конвой был расформирован приблизительно через 50 лет. В моей работе было рассказано о наиболее ярких наших соотечественниках, которые служили в этом конвое", — рассказал автор.

Снять документальный фильм режиссеру Карданову предложили в правительстве Кабардино-Балкарии к 460-летию со дня присоединения Кабардино-Балкарской республики к Российской империи.

© Sputnik / Илона Хварцкия Карданов: в конвое императора России служили более двухсот адыгов и 13 балкарцев

"Меня порекомендовали начальнику службы тематического вещания ГТРК Кабардино-Балкарии Фатиме Магомедовой. Она на всех этапах участвовала в этом процессе, организовывала работу очень четко и профессионально", —вспоминает Карданов.

Сценарий режиссер написал сам. После он со съемочной группой выехал в Петербург, где и проводились съемки.

"Мы выезжали в Петербург, встречались с кавказоведами, которые очень помогли в съемках фильма. Работали в музеях Петербурга. Нам дали возможность снимать оружие черкесов. Петербург – музей под открытым небом. Сплошное удовольствие было работать там", — делится впечатлениями Аслан Карданов.

Работа над фильмом шла полгода. Кинокартина Карданова участвует в конкурсной программе открытого фестиваля "Кунаки". Просмотр документального фильма состоится 20 ноября.

Международный открытый XI Северокавказский фестиваль кино и телевидения "Кунаки" проходит в Сухуме с 15 по 20 ноября.