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Шторм в Сочи

Службы спасения Сочи привели в режим повышенной готовности из-за ветра

© Sputnik. Олег Смеречинский
Новости
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Гидрометцентр России в ночь воскресенья на понедельник в Сочи прогнозирует сильный ветер.

СУХУМ, 19 ноя — Sputnik.  В Сочи все городские службы приведены в режим повышенной готовности после предупреждения метеорологов, что в ближайшие сутки ожидается усиление ветра, сообщает пресс-служба администрации города, передает РИА Новости.

По сообщению муниципалитета, по прогнозам метеорологов с 18.00 19 ноября до 18.00 20 ноября на территории Сочи ожидается усиление ветра, местами с порывами до 17 метров в секунду. В связи с этим глава города поручил ответственным лицам выполнить мероприятия повышенной готовности.

"Главам внутригородских районов, главам сельских округов, руководителям "Служба спасения города Сочи" и "Кубань-СПАС" быть в готовности к проведению комплекса превентивных мероприятий, направленных на недопущении возникновения чрезвычайных ситуаций", — говорится в сообщении администрации.

По данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Сочи прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем достигнет 21 градуса тепла, ночью — до плюс 8 градусов.




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