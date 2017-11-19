01:58 20 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
ЗИС - 110 В кабриолет 1949 года выпуска

Автомобиль маршала Жуков продают за 45 миллионов рублей

сайт "Avito"
Новости
Получить короткую ссылку
21 0 0

Автомобиль ЗИС 110 В, кабриолет 1949 года выпуска, в 50-е годы был направлен в Одесский военный округ для проведения приемов и военных парадов, где в то время командующими войсками был Жуков.

СУХУМ, 19 ноя — Sputnik. На сайте "Avito" выставили на продажу лимузин, на котором, по утверждению продавца, ездил маршал Советского Союза Георгий Жуков, передает РИА Новости.

Автомобиль оценили в 45 миллионов рублей.

Согласно информации на сайте, автомобиль ЗИС 110 В, кабриолет 1949 года выпуска, в 50-е годы был направлен в Одесский военный округ для проведения приемов и военных парадов, где в то время командующими войсками был Жуков.

"Это общепринятая история, есть… фотография, да, конечно", — ответил продавец автомобиля на вопрос РИА Новости, имеются ли у него документы и фотография, подтверждающие, что Жуков передвигался на этом автомобиле.

Собеседник агентства уточнил, что речь идет не о фотографии Жукова в автомобиле, а о фотографиях, связывающих машину с Одесским военным округом, но не исключил возможных поездок маршала на данном транспорте.

"Мы знаем, что он (автомобиль — ред.) был направлен в Одесский округ, и решение принималось — для Жукова. Возможно, он ездил после этого… мы ничего исключаем, потому что знаем, что с этой целью автомобиль был туда направлен", — объяснил он. При этом собеседник агентства пояснил, что желающих купить такой автомобиль достаточно, но отметил узость сегмента.

"Люди, которые покупают (такие автомобили — ред.), они просто берут и покупают… И человек поставил в коллекцию, вы же не видите, чтобы он ездил на этом автомобиле где-то по улице, нет. Вы можете в Бельгии где-нибудь встретить (такой автомобиль — ред.) или в Италии на какой-то выставке, там, где собираются любители ретро, классических автомобилей. Люди поехали, есть там 50-60 человек, все, они тусовку сделали, она закрыта", — рассказал продавец.

Собеседник агентства также прокомментировал значительную цену автомобиля.

"Все относительно, было очень мало выпущено (таких автомобилей — ред.), большая или небольшая (цена — ред.). Вы же сумки тоже, наверное, любите, есть сумка, а есть сумка Chanel. Если автомобили были выпущены ограниченной серией и (имеют — ред.) категорию "А" класса реставрации, и на территории России их всего там четыре, остальные все просто переделанные, а это оригинальный автомобиль — вот такая цена", — пояснил продавец.

"Есть советские автомобили, которые стоят еще дороже", — добавил он в заключение.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Художник-визажист Марк Кульер
    Грим лидера

    Британский гример, обладатель премии "Оскар" Марк Кульер приглашен для съемок очередного фильма киноэпопеи "Путь лидера" о Нурсултане Назарбаеве.

  • Архивное фото президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и премьер-министра Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова
    И я сказал "поздравляю"…

    Глава Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил с днем рождения избранного президента КР Сооронбая Жээнбекова.

  • Научный сотрудник Института США и Канады РАН Геворг Мирзаян
    "Нож в спину"

    Колумнист Sputnik Геворг Мирзаян о ключевых приоритетах официального Минска, резолюции ООН по Крыму и миротворцах в Донбассе.

  • Командующий НВС Латвии генерал-майор Леонид Калниньш
    Танки вместо экономики

    Действия России свидетельствуют о стремлении повысить свою обороноспособность, а не о желании укреплять экономические связи, считает командующий НВС Латвии.

  • Слева направо: Арсен Аваков, Эка Згуладзе, президент Петр Порошенко и Михаил Саакашвили в Одессе, архивное фото
    Скажи мне, кто твой друг…

    Отчего у Литвы есть повод задумать о дружбе с такими "демократическими" странами, как Украина, Грузия и Молдавия?

  • Президент Игорь Додон
    Это шанс!

    Референдум по отставке мэра Кишинева – это шанс, чтобы положить конец хаосу в столице, считает президент Молдовы Игорь Додон.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Лучшие панорамные снимки года
Панорамные фото года: лучшее с EPSON International Pano Awards
Шпаги к бою: в Гагре открылась школа фехтования
Шпаги к бою: в Гагре открылась школа фехтования
Сколько стоит свадьба 2017
Абхазская свадьба – 2017: красиво и дорого

Соцсети

Sputnikabkhazia