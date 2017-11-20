В Зимбабве будут добиваться импичмента Мугабе

93-летний президент Зимбабве отказался уходить в отставку во время обращения к нации в эфире государственного телевидения, несмотря на это, представители правящей партии заявляют о своем намерении добиваться импичмента.

СУХУМ, 20 ноя — Sputnik. Лидер зимбабвийской ассоциации ветеранов Кристофер Мутсвангва намерен добиваться процедуры импичмента президента Роберта Мугабе, не объявившего об отставке вопреки призыву правящий партии, сообщает РИА Новости.

Ранее центральный комитет партии "Зимбабвийский африканский национальный союз — Патриотический фронт" (ZANU PF) отстранил Мугабе от должности первого секретаря партии, а также призвал его до полудня понедельника уйти в отставку с должности президента, пригрозив импичментом. Мугабе в воскресенье во время обращения к нации не стал объявлять о своей отставке и заявил, что собирается председательствовать на конгрессе правящей партии в декабре.

"Съезд партии должен состояться через несколько недель, и я буду им руководить", — сказал он.

Также, по его словам, события прошедшей недели не представляют угрозу конституции страны или его власти как главы государства и главнокомандующего. Народ Зимбабве решительно настроен самостоятельно урегулировать кризис в стране мирным путем, добавил Мугабе.

"Эта речь не имела ничего общего с реалиями. Мы будем добиваться импичмента и зовем людей вернуться на улицы", — заявил Мутсвангва агентству Франс Пресс.

В среду военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию Мугабе. Президент в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Также сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство. Ранее восемь из десяти провинциальных координационных комитетов партии призвали Мугабе покинуть пост президента страны и лидера партии.

Мугабе является старейшим в мире действующим руководителем государства. В первый раз президентом он стал в 1987 году, однако фактически к власти пришел еще раньше, сразу после обретения страной независимости — с 1980 года Мугабе был премьер-министром. Несмотря на преклонный возраст, он неоднократно заявлял, что не собирается уходить из политики. В декабре 2014 года Мугабе был вновь избран на пост руководителя правящей партии ЗАНУ-ПФ, став одним из кандидатов на президентских выборах 2018 года.

© Sputnik. Борис Приходько Премьер-министр республики Зимбабве Роберт Габриэль Мугабе. Архивное фото

Зимбабве — одна из самых бедных стран Африки. Ее экономика уже давно переживает глубокий кризис. Из-за гиперинфляции из оборота даже была выведена национальная валюта, и с 2009 года в Зимбабве используется американский доллар, а также южноафриканский ранд и китайский юань.

В отношении Зимбабве действует ряд санкций. В частности, ограничительные меры в отношении зимбабвийских политиков и компаний за "подрыв демократического процесса" в 2003 году ввели США. Евросоюз ввел персональные и экономические санкции в отношении Зимбабве в начале 2000-х годов, однако в 2014 году в санкционном списке ЕС остались только Мугабе, его жена и Зимбабвийская оборонная компания.