В тюрьме скончался серийный убийца Чарльз Мэнсон

Один из самых страшных и эксцентричных серийных убийц, история которого широко освещена СМИ, документальным и художественным кино, умер на 84 году жизни в тюрьме, отбывая пожизненный срок.

СУХУМ, 20 ноя — Sputnik. Отбывавший пожизненное заключение американский серийный убийца Чарльз Мэнсон скончался в США на 84 году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-издание TMZ. Информацию интернет-изданию TMZ предоставила сестра женщины, в убийстве которой был обвинен преступник.

В 1969 году Мэнсон вместе с членами своей коммуны, называвшейся "Семья", убил в Лос-Анджелесе супругу режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тэйт и четырех ее знакомых. Также Мэнсон признан виновным в двух других убийствах. Он и три его сообщницы изначально были приговорены к смертной казни, однако избежали ее благодаря временной отмене высшей меры наказания в Калифорнии в 1972 году.

Дебра Тейт рассказала изданию, что ей позвонили из тюрьмы, в которой отбывал наказание Мэнсон, и сообщили, что преступник скончался в воскресенье в 20.13 по местному времени.

В четверг издание сообщило о госпитализации серийного убийцы в городе Бейкерсфилд, штат Калифорния. По данным источников TMZ, Мэнсон находился в очень тяжелом состоянии и вряд ли мог восстановиться.

В январе этого года сообщалось, что Мэнсон госпитализирован из тюрьмы в Калифорнии в больницу, так как был серьезно болен. По данным СМИ, у него обнаружили заболевание желудочно-кишечного тракта. После мужчина был снова возвращен в тюрьму.

Считается, что группировка "Семья", включая самого Мэнсона, причастна к 35 убийствам. Он и три его сообщницы изначально были приговорены к смертной казни, однако избежали ее благодаря временной отмене высшей меры наказания в Калифорнии в 1972 году.