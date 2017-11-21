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Рабочая встреча президента РФ В. Путина с президентом Сирии Б. Асадом

Асад на встрече с Путиным: армия РФ спасла Сирию как государство

© Sputnik. Михаил Климентьев
Новости
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На встрече глав России и Сирии в понедельник обсуждался политический процесс в Сирии, принципы проведения конгресса народов Сирии в Сочи, а также возможность в ближайшее время поставить окончательную точку в борьбе с терроризмом в Сирии.

СУХУМ, 21 ноя — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин встретился с главой Сирии Башаром Асадом, который посетил Россию с рабочим визитом, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Кремля.

Президент РФ Владимир Путин
© Sputnik. Михаил Климентьев
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"Двадцатого ноября состоялись переговоры Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, который посетил Россию с рабочим визитом", — говорится в сообщении.

Глава РФ поздравил Асада "с теми результатами, которых добивается Сирия в борьбе с террористическими формированиями… с тем, что сирийский народ проходит через очень тяжелые испытания и постепенно приближается к окончательному, неизбежному разгрому террористов".

Владимир Путин обсудил с Башаром Асадом принципы проведения конгресса народов Сирии в Сочи.

Также президент РФ подчеркнул, что хотел бы услышать от Асада "оценки сегодняшнего состояния дел и перспектив развития ситуации". "Видение политического процесса, который, как нам представляется, безусловно, в конечном итоге должен осуществляться под эгидой Организации Объединенных Наций. И в ходе самого процесса мы рассчитываем на активное участие ООН, и на завершающей стадии", — сказал он.

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммте АТЭС во Вьетнаме
REUTERS/Jorge Silva
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"Надо признать, что эта операция позволила продвигать политическое урегулирование в Сирии. И тот процесс, который был запущен, — Россия способствовала его продвижению в различных направлениях, прежде всего, на основе уважения Устава ООН, суверенитета и независимости государства", — сказал Асад на встрече с президентом РФ.

Сирийский лидер отметил, что "такая позиция отстаивалась на различных международных площадках, включая процесс в Астане". "Это же относится и к планам проведения уже на днях конгресса национального диалога. И сейчас у нас есть прекрасная возможность обсудить как предстоящий конгресс, так и предстоящий саммит, а также скоординировать наши позиции по дальнейшим шагам", — отметил Асад.

"Мы рассчитываем на поддержку России в том, чтобы обеспечить невмешательство внешних игроков в политический процесс и чтобы с внешней стороны оказывалась лишь поддержка процессу, который будут вести сами сирийцы", — сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

"Конечно, господин Асад кого-то знает лично. Он мне сегодня сказал в ходе наших переговоров, что благодаря российской армии Сирия спасена как государство", — сказал Путин.

Также глава РФ подчеркнул, что "многое сделано для стабилизации ситуации в Сирии. Надеюсь, в самое ближайшее время мы поставим окончательную точку в борьбе с терроризмом в Сирии, хотя понятно, что очаги еще будут, они еще будут возникать".

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