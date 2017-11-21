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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Песков: неверно обвинять школьника, выступавшего в Бундестаге, в нацизме

© Sputnik. Сергей Гунеев
Новости
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Речь школьника из Нового Уренгоя в Бундестаге вызвала резонанс в СМИ, акцент был смещен на сочувствие фашизму, которое многие усмотрели в речи мальчика.

СУХУМ, 21 ноя — Sputnik. В Кремле считают неверным обвинять выступавшего в Бундестаге российского школьника в пропаганде нацизма; надо сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься упражнениями в плане человеконенавистничества, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Вы знаете, безусловно, выступление нашего российского школьника в Бундестаге вряд ли требует какой-то реакции администрации президента. В данном случае совершенно непонятна такая экзальтированная травля, которая стала происходить. Очевидно, что школьник не имел в виду ничего плохого, очевидно, что школьник чрезвычайно волновался, когда выступал в Бундестаге. Любой школьник, выступая в Бундестаге, в таком представительном месте, естественно, будет испытывать крайнюю степень волнения", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли реакция Кремля на выступление школьника.

"Обвинять его в каком-то злом умысле, тем более пропаганде нацизма, во всех смертных грехах, считаю неверным", — добавил он.

Песков сказал, что согласен с мнением помощника президента России Андрея Фурсенко.

"В том плане, что действительно, надо сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься упражнениями в плане человеконенавистничества", — заявил Песков.

Ранее Фурсенко призвал терпимее относиться к молодежи, говоря о выступлении российского школьника в Бундестаге, вызвавшем общественный резонанс.

В своем выступлении, запись которого опубликована на Youtube, школьник из Нового Уренгоя рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве, чью биографию ему удалось изучить благодаря информации из открытых источников. По словам подростка, солдат попал в лагерь для военнопленных и вернуться домой не смог, так как "умер от тяжелых условий плена".

Школьник, изучая биографию солдата, посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где, по его словам, "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".




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