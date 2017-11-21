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Член Совфеда Керимов задержан в Ницце

© Sputnik. Владимир Астапкович
Новости
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Посольство РФ во Франции добивается освобождения задержанного в понедельник вечером российского бизнесмена и члена Совфеда Сулеймана Керимова.

СУХУМ, 21 ноя — Sputnik. Член Совета Федерации, российский бизнесмен Сулейман Керимов задержан французской полицией в Ницце, сообщил РИА Новости представитель дипмиссии.

"Сулейман Керимов был задержан в понедельник вечером в аэропорту Ниццы, его доставили в полицейский участок. Сотрудники канцелярии генконсульства в Вильфранш-сюр-Мер срочно прибыли в аэропорт, затем добились встречи с Керимовым, которая прошла в ночь на вторник в полицейском участке Ниццы", — сказал собеседник агентства.

Представитель посольства не уточнил, в связи с чем был задержан российский сенатор, и не стал делать прогнозов относительно дальнейшего развития событий.

"Мы находимся в постоянном контакте с местными властями и добиваемся его освобождения", — заявил он.

Совет Федерации также отслеживает ситуацию с задержанием во Франции сенатора Сулеймана Керимова.




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