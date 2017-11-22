Эксперты назвали лучшие женские автомобили 2017 года

СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. Hyundai Ioniq получил звание "Лучшего женского автомобиля года" (Women's world car of the year), его оценивали 25 женщин-экспертов из крупнейших мировых автомобильных СМИ, а выбрали из 420 моделей машин, передает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на ПРАЙМ.

Победитель Hyundai Ioniq был рассмотрен жюри конкурса во всех модификациях: как классический гибридный автомобиль, гибрид с подзарядкой аккумуляторов, электрокар.

Помимо звания лучшего женского авто, Hyundai Ioniq выиграл и как лучший "зеленый" автомобиль.

Вторая строчка рейтинга женских машин — у японской Mazda CX-5, эта модель была признана лучшим семейным женским авто.

Немец — BMW 5-Series — стал лучшим роскошным женским авто, а американец Ford Fiesta признан лучшим бюджетным женским автомобилем.

Среди кроссоверов лучшим стал французский Peugeot 3008.