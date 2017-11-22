Телефонный разговор состоялся между Путиным и Трампом

СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. Владимир Путин и Дональд Трамп побеседовали по телефону, согласно предварительной договоренности, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Путин подчеркнул готовность активно содействовать долгосрочному политическому урегулированию в Сирии, — на основе резолюции Совбеза ООН, в русле договоренностей, достигнутых в астанинском формате, и положений Совместного заявления, одобренного президентами России и США 11 ноября на саммите форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" во Вьетнаме", — сообщает пресс-служба, отметив, что это заявление вызвало положительную реакцию в Ближневосточном регионе.
Собеседники подчеркнули необходимость сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии, достижения политического урегулирования на принципах, которые должны быть выработаны в ходе максимально широкого внутрисирийского переговорного процесса.
Путин рассказал Трампу об основных итогах состоявшейся встречи с Башаром Асадом, на которой сирийский лидер подтвердил приверженность политическому процессу, проведению конституционной реформы и президентских и парламентских выборов.
Кроме того, был сделан акцент на предстоящих 22 ноября в Сочи трехсторонних переговорах с участием президентов России, Ирана и Турции, в ходе которых имеется в виду согласовать шаги по дальнейшей нормализации обстановки и различным аспектам политического урегулирования в Сирии.
Стороны обменялись также мнениями о положении дел на Корейском полуострове, подчеркнув целесообразность поиска решения проблемы дипломатическими средствами.
По данным пресс-службы, при рассмотрении кризисной ситуации на юго-востоке Украины Путин обратил внимание на отсутствие реальной альтернативы выполнению минских соглашений.
Лидеры затронули обстановку в Афганистане, которая вызывает обеспокоенность в связи с ростом террористической и наркотической угроз. Обсуждалась и ситуация, сложившаяся вокруг иранской ядерной программы.
Как отмечает пресс-службы Кремля, собеседники выразили удовлетворение состоявшимся разговором, "который носил деловой и содержательный характер".