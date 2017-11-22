Телефонный разговор состоялся между Путиным и Трампом

Президенты США и России – Дональд Трамп и Владимир Путин, в ходе телефонной беседы обсудили актуальную сирийскую проблематику с учетом завершающейся военной операции по уничтожению террористов в Сирии

СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. Владимир Путин и Дональд Трамп побеседовали по телефону, согласно предварительной договоренности, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Путин подчеркнул готовность активно содействовать долгосрочному политическому урегулированию в Сирии, — на основе резолюции Совбеза ООН, в русле договоренностей, достигнутых в астанинском формате, и положений Совместного заявления, одобренного президентами России и США 11 ноября на саммите форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" во Вьетнаме", — сообщает пресс-служба, отметив, что это заявление вызвало положительную реакцию в Ближневосточном регионе.

Собеседники подчеркнули необходимость сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии, достижения политического урегулирования на принципах, которые должны быть выработаны в ходе максимально широкого внутрисирийского переговорного процесса.

Путин рассказал Трампу об основных итогах состоявшейся встречи с Башаром Асадом, на которой сирийский лидер подтвердил приверженность политическому процессу, проведению конституционной реформы и президентских и парламентских выборов.

© AP Photo. Evan Vucci Трамп: сотрудничество США и России будет полезно всему миру

Кроме того, был сделан акцент на предстоящих 22 ноября в Сочи трехсторонних переговорах с участием президентов России, Ирана и Турции, в ходе которых имеется в виду согласовать шаги по дальнейшей нормализации обстановки и различным аспектам политического урегулирования в Сирии.

Стороны обменялись также мнениями о положении дел на Корейском полуострове, подчеркнув целесообразность поиска решения проблемы дипломатическими средствами.

По данным пресс-службы, при рассмотрении кризисной ситуации на юго-востоке Украины Путин обратил внимание на отсутствие реальной альтернативы выполнению минских соглашений.

Лидеры затронули обстановку в Афганистане, которая вызывает обеспокоенность в связи с ростом террористической и наркотической угроз. Обсуждалась и ситуация, сложившаяся вокруг иранской ядерной программы.

Как отмечает пресс-службы Кремля, собеседники выразили удовлетворение состоявшимся разговором, "который носил деловой и содержательный характер".