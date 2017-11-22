Совфед принял закон о СМИ-иноагентах

Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов - это ответная мера на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. Согласно новым поправкам Совета Федерации, иноагентами в России могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций, "за" закон о СМИ-иноагентах проголосовали 154 человека, "против" не высказался никто, передает РИА Новости

Решение о том, какие СМИ будут отнесены к "иностранным агентам", будет принимать Минюст. Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин отмечал, что под действие закона о СМИ-иностранных агентах не будут подпадать российские медиа, имеющие иностранное финансирование.

Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.