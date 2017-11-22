17:48 22 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Монеты евро на газете

Одобрено: погашение железнодорожного кредита Абхазии продлено на шесть лет

© Fotolia/ Fox17
Новости
Получить короткую ссылку
5000

Российско-абхазское соглашение о предоставлении Абхазии государственного экспортного кредита было подписано в 2010 году.

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Совет Федерации одобрил ратификацию протокола к российско-абхазскому соглашению о предоставлении Абхазии государственного экспортного кредита, информацию об этом распространил телеканал Совета Федерации в среду 22 ноября.

"Протокол к соглашению, подписанный 20 марта 2017 года, предусматривает реструктуризацию задолженности — срок погашения долга увеличивается на шесть лет — окончание кредита передвигается с 2023 на 2029 год, при этом уменьшается ежегодная максимальная сумма платежа с 368 миллионов рублей до 143 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Реструктуризация долга приведет к уменьшению объемов получаемых Россией по соглашению платежей в 2017–2019 годах почти в три раза — с 1,044 миллиарда рублей до 352 миллионов рублей.

Государственная Дума РФ
© Sputnik. Владимир Федоренко
Госдума РФ ратифицировала условия реструктуризации ж/д кредита Абхазии

В то же время условия реструктуризации не предусматривают прямого списания абхазской задолженности, в связи с чем в период до 2029 года включительно общая номинальная сумма причитающихся от дебитора платежей увеличится на 222 миллиона рублей.

Российско-абхазское соглашение о предоставлении Абхазии государственного экспортного кредита было подписано в 2010 году. С учетом изменений от 2012 года Абхазии был предоставлен государственный экспортный кредит в сумме 2 миллиарда рублей на восстановление и развитие Абхазской железной дороги. Использование кредита завершилось в 2013 году.

Абхазия выплатила по кредиту 556,8 миллионов рублей к марту 2017 года. Остаток задолженности составил 1,7 миллиарда рублей. В январе 2017 года Абхазия не осуществила очередной платеж, в результате образовалась просроченная задолженность в сумме 131,5 миллиона рублей.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • 100 дней Анатолия Бибилова
    Президентский отчет

    Президент Южной Осетии рассказал депутатам парламента о подробностях своего визита в Россию и о соглашениях с главным стратегическим партнером.

  • Самолет Boeing 787 Dreamliner, фото из архива
    Летать охота…

    Зачем Азербайджан тратит миллиарды на самолеты, суда и поезда, и как это позволит транспортной отрасли стать одной из самых значимых в экономике.

  • Военная каска
    Противотанковая смерть

    Причиной гибели трех и ранения одного военнослужащего армянской армии стал взрыв противотанковой мины в ходе проведения инженерных работ.

  • Экс президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга
    Лояльный гастарбайтер

    В Латвию нельзя пускать людей из государств, которые априори настроены против балтийской страны, заявила экс-президент Вайра Вике-Фрейберга.

  • Полки супермаркета с продуктами, архивное фото
    Второй сорт – не брак!

    Комиссия сейма разбирается в поставках продуктов питания, худших по качеству, чем аналогичные в богатых странах ЕС. На ковер вызвана экс-глава Минсельхоза.

  • Мария Кэрэуш
    Пошла под суд

    Бывшая замминистра финансов Молдовы Мария Кэрэуш оказалась на скамье подсудимых по обвинению в коррупции.

  • Вертолеты Ми-6 на авиабазе, архивное фото
    Отстрелялись и вернулись

    Российские самолеты и вертолеты вернулись на аэродромы базирования после учений "Боевое братство-2017" в Таджикистане.

  • Приготовление пищи
    А как же плов?

    Авиаперевозчик Uzbekistan airways введет новые блюда бортового питания – сурхандарьинский салат, кокандский шашлык, люля-кебаб по-бухарски. Про плов ни слова.

  • Утилизация автомобильных покрышек
    Жечь резину!

    Государственная энергетическая компания Эстонии сообщает об успешном завершении отработки технологии переработки старых автопокрышек в жидкое топливо.

  • 100 дней Анатолия Бибилова
    Президентский отчет

    Президент Южной Осетии рассказал депутатам парламента о подробностях своего визита в Россию и о соглашениях с главным стратегическим партнером.

  • Самолет Boeing 787 Dreamliner, фото из архива
    Летать охота…

    Зачем Азербайджан тратит миллиарды на самолеты, суда и поезда, и как это позволит транспортной отрасли стать одной из самых значимых в экономике.

  • Военная каска
    Противотанковая смерть

    Причиной гибели трех и ранения одного военнослужащего армянской армии стал взрыв противотанковой мины в ходе проведения инженерных работ.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Президент США Джордж Буш, Людмила Путина, Лора Буш (слева направо на первом плане) и президент России Владимир Путин
Горбатый, ушастый: "Запорожцу" исполнилось 57
Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне на 56-м году жизни
Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне на 56-м году жизни
Кто сыграет на ЧМ-2018
Игроки ЧМ по футболу 2018

Соцсети

Sputnikabkhazia