Одобрено: погашение железнодорожного кредита Абхазии продлено на шесть лет

Российско-абхазское соглашение о предоставлении Абхазии государственного экспортного кредита было подписано в 2010 году.

СУХУМ, 22 ноя – Sputnik. Совет Федерации одобрил ратификацию протокола к российско-абхазскому соглашению о предоставлении Абхазии государственного экспортного кредита, информацию об этом распространил телеканал Совета Федерации в среду 22 ноября.

"Протокол к соглашению, подписанный 20 марта 2017 года, предусматривает реструктуризацию задолженности — срок погашения долга увеличивается на шесть лет — окончание кредита передвигается с 2023 на 2029 год, при этом уменьшается ежегодная максимальная сумма платежа с 368 миллионов рублей до 143 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Реструктуризация долга приведет к уменьшению объемов получаемых Россией по соглашению платежей в 2017–2019 годах почти в три раза — с 1,044 миллиарда рублей до 352 миллионов рублей.

© Sputnik. Владимир Федоренко Госдума РФ ратифицировала условия реструктуризации ж/д кредита Абхазии

В то же время условия реструктуризации не предусматривают прямого списания абхазской задолженности, в связи с чем в период до 2029 года включительно общая номинальная сумма причитающихся от дебитора платежей увеличится на 222 миллиона рублей.

Российско-абхазское соглашение о предоставлении Абхазии государственного экспортного кредита было подписано в 2010 году. С учетом изменений от 2012 года Абхазии был предоставлен государственный экспортный кредит в сумме 2 миллиарда рублей на восстановление и развитие Абхазской железной дороги. Использование кредита завершилось в 2013 году.

Абхазия выплатила по кредиту 556,8 миллионов рублей к марту 2017 года. Остаток задолженности составил 1,7 миллиарда рублей. В январе 2017 года Абхазия не осуществила очередной платеж, в результате образовалась просроченная задолженность в сумме 131,5 миллиона рублей.