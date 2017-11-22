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Оперный певец Дмитрий Хворостовский, архивное фото

Стала известна последняя воля Дмитрия Хворостовского

© Sputnik. Алексей Даничев
Новости
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Темы:
Смерть Дмитрия Хворостовского (6)
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Дмитрий Хворостовский хотел, чтобы его прах был разделен и захоронен в двух городах.

СУХУМ, 22 ноя — Sputnik. Согласно последней воле Дмитрия Хворостовского, его тело должно быть кремировано, а прах захоронен в Москве и родном Красноярске, об этом рассказал народный артист СССР Иосиф Кобзон, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Vesti.ru.

Соболезнования родным и близким артиста приходят со всех уголков мира. Своё послание направил и президент России Владимир Путин.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне на 56-м году жизни
РИА Новости, Раптли и Metropolitan Opera
Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне на 56-м году жизни

Воспоминаниями поделился пианист и дирижёр Константин Орбелян, близко знавший Хворостовского.

"Он все делал не на сто, а на тысячу процентов. Все время превосходил самого себя. Все, что он делал, было уникально. Любая роль становилась им самим, он ею жил", — рассказал музыкант.

Народный артист России, всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался на 56-м году жизни в Лондоне.

Дмитрий Хворостовский – один из известнейших оперных певцов последних трёх десятилетий. Выступал в известнейших оперных театрах мира с признанными дирижерами.

Темы:
Смерть Дмитрия Хворостовского (6)



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