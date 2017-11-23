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Google подтвердил, что собирает данные о местонахождении пользователей Android

© AP Photo. Paul Sakuma
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В компании не опровергли информацию о сборе данных, но заявили, что его целью было ускорение отправки push-уведомлений и сообщений на телефон.

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. При помощи сотовых вышек компания Google собирает данные о местонахождении пользователей Android, даже когда службы геолокации выключены и в телефоне отсутствует sim-карта, сообщает Sputnik Беларуь со ссылкой на Quartz.

Смартфоны Android собирали адреса ближайших сотовых станций с начала 2017 года. Затем информация высылалась в Google, сообщается в расследовании. В итоге компания получила доступ к данным о местонахождении и перемещении людей.

По версии издания, смартфон высылает идентификационные данные станций (Cell ID) в Google при первом доступе в интернет.

В компании подтвердили сбор данных, но вместе с тем отметили, что такая технология используется для ускорения отправки push-уведомлений и сообщений на телефон пользователя. В Google также утверждают, что никогда не включали Cell ID в систему синхронизации, а полученная информация немедленно сбрасывалась.

В компании отметили, что эти данные никогда не использовались и не сохранялись. Кроме того, Google намерена закончить данную практику.




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