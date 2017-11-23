Трапш: прагматичные европейцы за нормальные отношения с Россией

СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. За налаживание отношений с Российской Федерацией выступает прагматично настроенное большинство жителей Европы, сказал в интервью радио Sputnik политолог Николай Трапш, комментируя итоги опроса, проведенного компанией IFop, которая занимается исследованиями общественного мнения.

По итогам опроса, абсолютное большинство граждан во всех странах, где проводился опрос, хотят, чтобы отношения между ЕС и Россией наладились в ближайшее время (87% немцев, 85% поляков, 79% французов и 68% британцев).

"Когда речь идет о Западной Европе, совершенно очевидно, что большинство респондентов желают улучшения отношений по одной простой причине, что многие экономические проекты, которые выгодны для Франции и Германии прежде всего, и отчасти Великобритании, могут быть реализованы только при соответствующем уровне отношений с Россией", — добавил он.

С другой стороны, подчеркнул эксперт, традиционно основная часть населения руководствуется не какими-то идеологическими штампами или заключениями, которые заимствуются из СМИ, а прагматическими соображениями.

"Есть деловое сотрудничество, есть рабочие места, соответственно, это выгодно для страны и выгодно для них. Здесь еще нужно отметить, что значительная часть опрошенных — это люди среднего и старшего возраста, то есть люди, которые по своим исходным ментальным установкам, они достаточно консервативны, оценивают политическую ситуацию из соображения своего жизненного опыта", — сказал Трапш.

Хотели бы вы, чтобы отношения между ЕС и РФ наладились в ближайшем будущем?

По словам эксперта, жизненный опыт многих европейцев показывает, что конструктивное сотрудничество в экономической, политической и социальной сферах более уместно.

"Несколько удивительны результаты опроса по Польше, потому что польское общественное мнение и польское общество в целом идеологически усердно обрабатывается с точки зрения формирования образа врага в лице России", — заметил он.

По его словам, за нормализацию отношений с Россией выступают те, кто настроены на реализацию личных планов и решение актуальных проблем.

Во Франции, Германии и Великобритании граждане, получившие высшее образование, чаще, чем те, у кого средний уровень образования и ниже, отвечали, что хотели бы налаживания отношений России и ЕС: во Франции 85% граждан с высшим образованием против 81% со степенью бакалавра и ниже (75%), в Германии 91% среди граждан с высшим образования против 84% со средним образованием и 83% с теми, у кого уровень образования ниже среднего, в Великобритании 76% с высшим образованием против 66% со средним и 57% — ниже среднего.

Во Франции и Великобритании высококвалифицированные специалисты и самозанятые чаще низкоквалифицированных работников хотели бы налаживания отношений между ЕС и Россией в ближайшем будущем: во Франции 79% против 75%, в Великобритании 73% против 64%.

Во Франции, Германии и Великобритании мужчины чаще высказывались за налаживание отношений между ЕС и Россией: во Франции 82% мужчин против 75% женщин, в Германии 90% против 84%, в Великобритании 71% против 64%.

Во Франции, Великобритании и Польше граждане старше 35 лет чаще молодежи отвечали, что хотели бы, чтобы отношения между ЕС и Россией наладились в ближайшем будущем: во Франции 81% против 71%, в Великобритании 72% против 59%, в Польше 86% против 83%. При этом пожилые люди старше 65 лет во всех четырех странах высказывались за примирение чаще остальных возрастных групп: в Великобритании такого мнения придерживается 78% пожилых, во Франции 91%, в Германии 92%, а в Польше 96%.