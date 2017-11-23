Гицба о смерти Хворостовского: до последнего не хотела в это верить

СУХУМ, 23 ноя – Sputnik, Сария Кварацхелия. Знакомство с Хворостовским состоялось в Перми на конкурсе молодых вокалистов, рассказала на радио Sputnik Алиса Гицба.

"На этом конкурсе я тогда принимала участие впервые в жизни. Мне было всего 20 лет. Это был послевоенный 1993 год. В Абхазии очень тяжелое было время. Хворостовский состоял тогда в жюри конкурса. Когда меня не пропустили в третий тур, он ко мне подошел и поговорил по-человечески. А тогда он уже был известен, у него тогда уже была хорошая карьера", – сказала она.

Как призналась Гицба, ей было очень лестно слышать слова поддержки от Дмитрия Хворостовского.

"Несмотря на то, что я не прошла дальше, он сказал, что все равно он верит в мой талант, и что он больше никогда не будет принимать участие в жюри этого конкурса, потому что он понял, как это все изнутри устроено, что это не всегда бывает честно", – отметила Гицба.

После конкурса Алиса Гицба продолжила работу в труппе московского театра "Геликон-опера". С Дмитрием Хворостовским она встречалась на разных концертных площадках.

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"Три года назад он выступал вместе с нашим театром в концертном исполнении оперы "Демон" Рубинштейна, которая состоялась в зале Чайковского. Я помню, какая атмосфера была. Потому что Дмитрий Хворостовский обладал удивительной способностью притягивать к себе людей. Он был очень обаятельным и общительным. Он дружил с нашим театром. Был нашим другом", – сказала оперная певица.

Алиса Гицба считает Хворостовского великим певцом, одним из лучших баритонов мира.

"У него были замечательные человеческие качества. Он всегда мог прийти на помощь, дать правильный совет. У него не было звездной болезни. Чем более велик человек, тем он проще в общении с простыми людьми и коллегами. Он был удивительной персоной. И, конечно, каждый его концерт всегда был открытием. Особенно, если удавалось услышать его живьем, потому что это был человек, у которого разнообразная голосовая палитра. Он был настоящим художником. Очень жаль, что у нас больше не будет возможности соприкасаться с его творчеством вживую. Такие, как он, не уходят никогда", – добавила она.

О кончине Хворостовского Гицба узнала в новостях, но до последнего не хотела в это верить.

"Потому что уже была такая история накануне его дня рождения. Люди не хотели в это верить. И в этот раз очень не хотелось бы в это верить. Но когда уже все официальные каналы об этом сообщили, пришлось поверить, хоть это очень больно", – заключила Гицба.

Народный артист России, всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался на 56-м году жизни в Лондоне.