Как меняют итоги Олимпиады в Сочи: Россия больше не победитель

МОК может оставить Россию без рекорда зимних Олимпиад по медалям и вообще сместить сборную с первого места в общекомандном зачете по итогам Игр в Сочи.

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. Прошло почти четыре года после победы России в домашней Олимпиаде в Сочи, но сейчас историю олимпийских игр переписывают, передает Sputnik Латвия.

Рекорд из 33 медалей и 13 наград высшей пробы

Сборная России в Сочи уверенно выиграла командный зачет XXII зимних Олимпийских игр, показав вдобавок и самый лучший результат в своей истории – 33 награды, из которых 13 — золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых. До этого рекорд зимних Олимпиад составлял 29 медалей (11, 11, 7) и был установлен еще командой СССР на Играх-1988 в Калгари.

По завершении Игр в Сочи было сказано немало хвалебных слов в адрес российских спортсменов, а также ставших россиянами корейца Виктора Ана и американца Вика Уайлда, которые на двоих принесли в копилку российской команды пять золотых наград и помогли превзойти национальное достижение спустя четверть века.

Однако спустя короткое время в адрес российских спортсменов посыпались обвинения в употреблении допинга, и сочинский рекорд может быть сведен на нет вследствие жестких санкций со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), а там Россия, похоже, может и вовсе утратить историческую командную победу на XXII Играх.

Пресловутый доклад

Тучи вокруг российского спорта начали сгущаться практически сразу по завершении Олимпиады в Сочи. Первый удар последовал в декабре 2014-го, когда вышел в свет документальный фильм немецкого канала ARD, в котором российская спортсменка Юлия Степанова рассказала о подменах допинговых проб в российской легкой атлетике, а Лилия Шобухова сообщила, что давала взятку функционерам ВФЛА, чтобы получить допуск к участию в Олимпийских играх, несмотря на нарушения в паспорте крови.

Затем ARD выпустил еще несколько фильмов, к делу подключилось Всемирное антидопинговое агентство (WADA), в результате была закрыта как Московская антидопинговая лаборатория, так и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

В мае 2016 года американское издание The New York Times опубликовало материал "Российское олимпийское золото подпитано государственным допингом". Инсайдером выступил бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который перебрался в США в январе того же года. Как говорилось в статье, Родченков в рамках государственной допинговой программы в России участвовал в подмене около сотни допинг-проб "В" российских спортсменов во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи. Причем за всем этим якобы стояли российские спецслужбы.

Следом в двух частях вышел доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Первая была обнародована 18 июля, вторая — 9 декабря 2016 года. В период между публикациями последовали массовые дисквалификации российских легкоатлетов и тяжелоатлетов, которые не были допущены до летних Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, а Международный паралимпийский комитет и вовсе отстранил Россию от Паралимпиады-2016.

На основании докладов Макларена МОК создал две комиссии. Одна из них занялась сбором доказательств причастности российского государства к допинг-программе, другая (под руководством Денниса Освальда) делала перепроверки допинг-проб с сочинской Олимпиады.

Первые потери пришлись на лыжников и скелетонистов

В начале ноября 2017 года комиссия МОК вынесла первые вердикты, лишив Россию сразу четырех наград в лыжных гонках — золота Александра Легкова на дистанции 50 км, а также трех серебряных медалей Максима Вылегжанина (на 50 км, в командном спринте, а также в эстафете 4х10 км, где помимо Вылегжанина бежал и Легков). Оба лыжника были пожизненно отстранены от участия в Олимпиадах, такому же наказанию подверглись и их партнеры по олимпийской сборной Алексей Петухов, Евгений Шаповалов и Юлия Иванова.

Вчера, 22 ноября, последовала вторая серия дисквалификаций. Бронзы Игр-2014 лишили российскую скелетонистку Елену Никитину, также аннулированы результаты Ольги Потылицыной и Марии Орловой (заняли 5-е и 6-е места соответственно) с последующим запретом выступать на Олимпийских играх.

Дальше свершилось то, чего так долго ждали в Латвии, – победа в Сочи-2014 российского скелетониста Александра Третьякова признана МОК нелегитимной. здесь, как и в других случаях, вердикт вынесен на основании того, что контейнеры с пробами российских спортсменов имеют царапины, что наводит на мысль, что их вскрывали.

МОК предложил Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), опираясь на эти данные, изменить результаты соревнований в скелетоне на Олимпиаде-2014. В мужской конкуренции в таком случае олимпийским чемпионом официально будет провозглашен латвиец Мартинс Дукурс (остался в Сочи вторым). Более того, согласно новым раскладам, Латвия в скелетоне может обогатиться еще одной медалью – бронзой, которая в таком случае перейдет старшему брату Мартинса – Томасу Дукурсу.

Кто-то теряет, кто-то находит

На сегодняшний момент ясно одно: Россия лишилась в Сочи одного золота (несмотря на дисквалификацию Легкова и Вылегжанина, золото в лыжном марафоне пока за Россией, поскольку третьим тогда финишировал Илья Черноусов), трех серебряных наград и одной бронзы.

Это означает, что рекорд по золотым медалям, установленный советскими олимпийцами на Играх-1976 в Инсбруке (13 медалей высшей пробы, устоял. Остается в силе и суммарный рекорд по медалям на одной белой Олимпиаде (29, Калгари-1988).

В настоящий момент у российской сборной за вычетом медалей, аннулированных решением МОК, осталось 27 наград — 12 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых. И пока она сохраняет первое место в общекомандном зачете, опережая команду Норвегии уже только на одну медаль высшей пробы.

Однако не за горами новые слушания, касающиеся других российских спортсменов. Под вопросом могут оказаться победы бобслеистов в двойках и четверках, а также успехи в конькобежных дисциплинах. Недавно появилась информация, что в допинг-пробах Александра Зубкова и его разгоняющего Алексея Воеводы с сочинской Олимпиады обнаружено аномальное количество соли. По мнению независимых экспертов, такую большую концентрацию соли можно объяснить желанием скрыть следы запрещенных веществ в организме. А второе место в бобах-квартетах тогда заняла латвийская команда.

Если россияне лишатся еще и этих медалей, то не только утратят победу в командном зачете Игр-2014 в Сочи, но и откатятся сразу на третье место, пропустив вперед не только Норвегию, а еще и Канаду.

Сборная Латвии с каждым новым решением МОК поднимается в зачетной таблице XXII Олимпийских игр все выше и выше. По завершении Игр-2014 она занимала 23-ю позицию, а с новоприобретенным золотом и бронзой переместилась на 19-е место.