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Оперный певец Дмитрий Хворостовский

Назвали дату и место прощания с Хворостовским

© Sputnik. Алексей Даничев
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Темы:
Смерть Дмитрия Хворостовского (10)
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Певец завещал кремировать свое тело и захоронить прах в Москве и своем родном городе Красноярске.

СУХУМ, 23 ноя — Sputnik. С Дмитрием Хворостовским простятся 27 ноября в концертном зале имени Чайковского в Москве, сказали в министерстве культуры Красноярского края, сообщает РИА Новости.

Хворостовский скончался в среду утром в Лондоне после продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, много лет живший в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Хворостовский родился в Красноярске и является почётным гражданином Красноярска и Красноярского края.

Концерт Дмитрий Хворостовский и друзья. Архивное фото
© Sputnik. Рамиль Ситдиков
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"Гражданская панихида и прощание с Дмитрием Александровичем Хворостовским будет в Москве, в концертном зале имени Чайковского, 27 ноября с 10.00 до 13.00 часов. Когда состоится церемония в Красноярске — сообщим отдельно. Более точной информации на данный момент нет", — сказала собеседница агентства.

В краевом минкультуры отметили, что каждый, кто хочет почтить память великого артиста в Москве, может прийти в постоянное представительство Красноярского края при правительстве РФ по адресу: Звонарский переулок, 9.

Ранее народный артист СССР, первый зампред комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон сообщил, что Хворостовский завещал кремировать свое тело и захоронить прах в Москве и своем родном городе Красноярске.

Темы:
Смерть Дмитрия Хворостовского (10)



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