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Архивное фото олимпийского стадиона Фишт в Олимпийском парке в Сочи

Кондратьев: Сочи готов встретить ЧМ-2018 на высочайшем уровне

© Sputnik. Михаил Мокрушин
Новости
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Губернатор Краснодарского края выразил надежду на то, что в следующем году Кубок мира по футболу останется в РФ благодаря победе российских спортсменов.

СУХУМ, 23 – Sputnik. Сочи максимально готов к тому, чтобы встретить ЧМ-2018 на высочайшем уровне, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом сообщает телеканал Кубань-24.

Вениамин Кондратьев посетил экспозицию с Кубком Чемпионата мира по футболу.

Кто сыграет на ЧМ-2018
© Sputnik Эстония
Игроки ЧМ по футболу 2018

"Сочи максимально готов к тому, чтобы встретить ЧМ-2018 по футболу на высочайшем уровне. Стадион "Фишт" славится не только своим футбольным полем, но и в целом энергетикой, которую отмечают футболисты из многих стран", — сказал глава края.

Кондратьев выразил надежду на то, что в следующем году кубок останется в России благодаря победе спортсменов.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов уточнил, что интерес к церемонии встречи футбольного трофея со стороны болельщиков и туристов был повышенным, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Матчи Чемпионата мира по футболу в России пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Европа на турнире в России будет представлена 14 сборными, девять из которых победили в отборочных группах, а четыре выиграли двухраундовые противостояния среди команд, ставших вторыми в группах.




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