Кондратьев: Сочи готов встретить ЧМ-2018 на высочайшем уровне

СУХУМ, 23 – Sputnik. Сочи максимально готов к тому, чтобы встретить ЧМ-2018 на высочайшем уровне, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом сообщает телеканал Кубань-24.
Вениамин Кондратьев посетил экспозицию с Кубком Чемпионата мира по футболу.
"Сочи максимально готов к тому, чтобы встретить ЧМ-2018 по футболу на высочайшем уровне. Стадион "Фишт" славится не только своим футбольным полем, но и в целом энергетикой, которую отмечают футболисты из многих стран", — сказал глава края.
Кондратьев выразил надежду на то, что в следующем году кубок останется в России благодаря победе спортсменов.
Мэр Сочи Анатолий Пахомов уточнил, что интерес к церемонии встречи футбольного трофея со стороны болельщиков и туристов был повышенным, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Матчи Чемпионата мира по футболу в России пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Европа на турнире в России будет представлена 14 сборными, девять из которых победили в отборочных группах, а четыре выиграли двухраундовые противостояния среди команд, ставших вторыми в группах.