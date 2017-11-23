Кондратьев: Сочи готов встретить ЧМ-2018 на высочайшем уровне

Губернатор Краснодарского края выразил надежду на то, что в следующем году Кубок мира по футболу останется в РФ благодаря победе российских спортсменов.

СУХУМ, 23 – Sputnik. Сочи максимально готов к тому, чтобы встретить ЧМ-2018 на высочайшем уровне, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Об этом сообщает телеканал Кубань-24.

Вениамин Кондратьев посетил экспозицию с Кубком Чемпионата мира по футболу.

"Сочи максимально готов к тому, чтобы встретить ЧМ-2018 по футболу на высочайшем уровне. Стадион "Фишт" славится не только своим футбольным полем, но и в целом энергетикой, которую отмечают футболисты из многих стран", — сказал глава края.

Кондратьев выразил надежду на то, что в следующем году кубок останется в России благодаря победе спортсменов.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов уточнил, что интерес к церемонии встречи футбольного трофея со стороны болельщиков и туристов был повышенным, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Матчи Чемпионата мира по футболу в России пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Европа на турнире в России будет представлена 14 сборными, девять из которых победили в отборочных группах, а четыре выиграли двухраундовые противостояния среди команд, ставших вторыми в группах.