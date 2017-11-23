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Вид на город Сочи.

Курорты Кубани до конца года ожидают 16 млн туристов

© Sputnik. Михаил Мокрушин
Новости
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Международный туристский форум SIFT – 2017 проходит в Сочи с 23 по 24 ноября.

СУХУМ, 23 ноя – Sputnik. Порядка 16 миллионов туристов ожидается до конца года на Кубани, сообщает Кубань 24 со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

"С начала года курорты Кубани посетило 15,2 миллиона туристов. Из них летом — около 10 миллионов отдыхающих. По итогам года ожидается порядка 16 миллионов человек", – приводит телеканал данные краевой администрации.

На Международном туристском форуме SIFT 2017 также подвели итоги сезона 2017 года, обсудили основные проблемы, достижения и перспективы развития отрасли.

Человек держит кошелёк с деньгами
© Fotolia/ Gourmetphotography
Курортный сбор появится в городах-курортах Кубани

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что предложения для отдыхающих на курортах Кубани должны быть комплексными, включать экскурсии, развлечения, посещение мероприятий.

"Турпродукт нужно дополнять, предлагать не только такой отдых, как "отель — море", но и другие маршруты. У нас есть и винный туризм, и сельский, поэтому нужно делать конкретные шаги к их популяризации и развитию", — подчеркнул Кондратьев.

В крае действует свыше 100 объектов сельского туризма. В следующем году запустят около 80 винных маршрутов. Это увеличит туристический потенциал края и расширит возможности для кубанского малого и среднего бизнеса в этой отрасли. Всего в регионе 280 различных маршрутов, почти 600 объектов показа — памятники античной культуры, религиозные святыни.

Главная деловая площадка участников внутренней и въездной турдеятельности в России — Международный туристский форум SIFT 2017 проходит в Сочи с 23 по 24 ноября.




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