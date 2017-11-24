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Родственники пропавших подводников призвали к ответу ВМС Аргентины

© Sputnik. Георгий Зимарев
Новости
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Поиски пропавшей 15 ноября аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" продолжаются, Россия направит на помощь в поиске один из самых больших в мире самолетов.

СУХУМ, 24 ноя — Sputnik. Родственники пропавших членов экипажа подводной лодки "Сан-Хуан" призывают командование ВМС Аргентины к ответственности, сообщает РИА Новости.

МЧС
© Sputnik. Игорь Онучин
Россия и США предложили Аргентине помощь в поиске пропавшей подлодки

Подводная лодка "Сан-Хуан" аргентинских ВМС перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 члена экипажа, она располагала запасом кислорода на шесть дней.

Клаудио Родригес, брат помощника моториста на субмарине и другие родные и близкие подводников в четверг собрались на базе ВМС в городе Мар-дель-Плата, чтобы узнать последние новости о поисковой операции.

"Я так сказал адмиралу: если это их вина в том, что произошло с моим братом, который сейчас является национальным героем, и другими ребятами, мы ожидаем, что они заплатят за это — все командиры", — заявил он.

Пропавшая подлодка была построена в Германии и включена в состав ВМС Аргентины в 1985 году. Ее длина составляет 66 метров, субмарина развивает скорость до 25 узлов.

ВМС Аргентины сообщили, что располагают информацией об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением подлодки. Именно там преимущественно идут сейчас поисковые работы, однако и в других зонах южной Атлантики они также продолжаются. Помощь в поиске субмарины предложил аргентинскому руководству президент России Владимир Путин.




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