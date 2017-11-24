Отряд ВМФ РФ вылетел в Аргентину для участия в поисках пропавшей подлодки

Российский транспортный самолет Ан-124 "Руслан" доставит в Аргентину аварийно-спасательный отряд ВМФ России, глубоководный аппарат и другое оборудование для поиска и спасения аварийной подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан".

СУХУМ, 24 ноя — Sputnik. Спасательный отряд ВМФ РФ вылетел в Аргентину помогать в поиске подлодки "Сан-Хуан", сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Направить в Аргентину помощь Минобороны накануне поручил президент Владимир Путин.

"Группа специалистов ВМФ России вылетела самолетом Ан-124 военно-транспортной авиации из аэропорта Пулково в Аргентину для участия в поиске подводной лодки "Сан-Хуан". В составе группы командир и операторы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс", водолазы-глубоководники, а также водолазный врач", — говорится в релизе.

Старшим группы российских военных спасателей назначен начальник НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ капитан 1 ранга Сергей Башмаков.

Подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС Аргентины перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 моряка, она располагала запасом кислорода на шесть дней. В момент последнего выхода на связь экипаж сообщил об аварии.