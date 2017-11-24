15:56 24 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Оскар Писториус

Суд увеличил срок приговора легкоатлету Писториусу до 13 лет и 5 месяцев

© AFP/ Alon Skuy
Новости
Получить короткую ссылку
7 0 0

Верховный апелляционный суд ЮАР после рассмотрения апелляции прокуратуры увеличил срок приговора южноафриканскому легкоатлету-ампутанту Оскару Писториусу.

СУХУМ, 24 ноя — Sputnik. Южноафриканскому легкоатлету-ампутанту Оскару Писториусу, получившему 6 лет тюрьмы за умышленное убийство своей подруги Ревы Стенкамп, увеличили срок приговора до 13 лет 5 месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство АФП.

Трагедия в доме Писториуса произошла в ночь на 14 февраля 2013 года. Легкоатлет убил свою подругу, сделав несколько выстрелов в запертую дверь туалета, позже он объяснил свои действия тем, что принял ее за грабителя. Как сообщает агентство Рейтер, в пятницу Верховный апелляционный суд принял решение вынести

31-летнему Писториусу наказание, предусмотренное за убийство в ЮАР, в виде минимум 15 лет тюрьмы, но вычел из срока время, которое легкоатлет уже провел в тюрьме.

"Приговор, вынесенный (ранее)… в отношении убийства, отменяется и заменяется следующим: обвиняемый приговаривается к тюремному заключению сроком на 13 лет и 5 месяцев", — сказал судья.

Изначально Писториус был признан виновным в непредумышленном убийстве и в октябре 2014 года приговорен к пяти годам тюремного заключения, но был досрочно выпущен из тюрьмы через год и помещен под домашний арест. В начале декабря 2015 года Верховный суд ЮАР удовлетворил протест прокуратуры и признал спортсмена виновным в умышленном убийстве Стенкамп. В июле 2016 года Писториус был приговорен к шести годам лишения свободы с правом на условно-досрочное освобождение.

Прокуратура сочла наказание спортсмену слишком мягким и подала апелляцию в Верховный суд Претории, которая была отклонена в августе 2016 года. В итоге прокуратура решила обжаловать 6-летний тюремный срок Писториуса в Верховном апелляционном суде.

Писториус — шестикратный чемпион Паралимпийских игр, выступавший и в соревнованиях с участием полноценных спортсменов. Он серебряный медалист чемпионата мира 2011 года в эстафете 4×400 м.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Прием граждан Президентом РЮО
    Кредиты и жилье

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов провел очередной прием граждан республики, которых, как выяснилось, интересуют кредиты и жилье.

  • Фестиваль еды Sweet November в Баку, 23 ноября 2017 года
    "Сладкий ноябрь"

    В Старом городе Баку Ичеришехер, около Девичьей башни состоялось открытие второго фестиваля еды Sweet November ("Сладкий ноябрь").

  • 5-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе
    Два в одном

    Как Армения успешно совмещает членство в ЕАЭС и участие в стратегии соседства Европейского союза, рассказал президент страны Серж Саргсян.

  • Касым-Жомарт Токаев
    Будь здоров!

    Председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о психическом заболевании экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

  • Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова вручает знак президента КР Сооронбаю Жээнбекову на церемонии инаугурации в доме приемов Энесай Государственной резиденции Ала-Арча. 24 ноября 2017 года
    Смотрите, кто пришел!

    Избранный президент Сооронбай Жээнбеков официально вступил в должность президента Кыргызстана, сменив на посту Алмазбека Атамбаева.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко
    Шпион, выйди вон!

    Колумнист Sputnik Александр Шпаковский о дипломатическом скандале после задержания белорусскими спецслужбами журналиста и полковника Павла Шаройко.

  • Владелец группы Marika и радио PIK Юрис Журавлев
    Деньги не пахнут

    В бумажнике латышей должна быть двухсотрублевая купюра с изображением Крыма, чтобы после распада ЕС они могли сказать, что вложили 3 евро в экономику России, считает латвийский бизнесмен.

  • Логотип компании Газпром на административном здании в Москве, архивное фото
    Без поддержки

    Российский эксперт о том, почему в Европе нет альтернативы российскому газу, и почему даже суд не поддерживает Литву против "Газпрома".

  • Анжела Колацки
    Старт дан!

    Почему несостоявшийся референдум по отставке мэра Кишинева является началом парламентской гонки, до которой еще целый год, рассказал эксперт.

  • Российско-таджикские учения на полигоне Фахрабад
    Под микроскопом

    Комиссия Генштаба Вооруженных сил России приступила к комплексной проверке 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане.

  • Наркотические вещества в таблетках
    Убийственный почерк

    Из-за неразборчивого почерка врача фармацевт в ташкентской аптеке продал не то лекарство, в результате чего погибли три девочки.

  • Судейский молоток и весы Фемиды
    Толерантный ноль

    Эстонский суд не признал заключенный в Америке однополый брак и отказал в виде на жительство гражданке США, состоящей в браке с гражданкой Эстонии.

  • Прием граждан Президентом РЮО
    Кредиты и жилье

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов провел очередной прием граждан республики, которых, как выяснилось, интересуют кредиты и жилье.

  • Фестиваль еды Sweet November в Баку, 23 ноября 2017 года
    "Сладкий ноябрь"

    В Старом городе Баку Ичеришехер, около Девичьей башни состоялось открытие второго фестиваля еды Sweet November ("Сладкий ноябрь").

  • 5-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе
    Два в одном

    Как Армения успешно совмещает членство в ЕАЭС и участие в стратегии соседства Европейского союза, рассказал президент страны Серж Саргсян.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Дмитрий Хворостовский, архивное фото
Памяти Дмитрия Хворостовского
Похожая на снег морская пена накрыла побережье в Англии
"Снежная" морская пена накрыла побережье в Англии
Хурма
Говорит и показывает хурма

Соцсети

Sputnikabkhazia