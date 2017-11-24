Суд увеличил срок приговора легкоатлету Писториусу до 13 лет и 5 месяцев

СУХУМ, 24 ноя — Sputnik. Южноафриканскому легкоатлету-ампутанту Оскару Писториусу, получившему 6 лет тюрьмы за умышленное убийство своей подруги Ревы Стенкамп, увеличили срок приговора до 13 лет 5 месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство АФП.



Трагедия в доме Писториуса произошла в ночь на 14 февраля 2013 года. Легкоатлет убил свою подругу, сделав несколько выстрелов в запертую дверь туалета, позже он объяснил свои действия тем, что принял ее за грабителя. Как сообщает агентство Рейтер, в пятницу Верховный апелляционный суд принял решение вынести

31-летнему Писториусу наказание, предусмотренное за убийство в ЮАР, в виде минимум 15 лет тюрьмы, но вычел из срока время, которое легкоатлет уже провел в тюрьме.



"Приговор, вынесенный (ранее)… в отношении убийства, отменяется и заменяется следующим: обвиняемый приговаривается к тюремному заключению сроком на 13 лет и 5 месяцев", — сказал судья.



Изначально Писториус был признан виновным в непредумышленном убийстве и в октябре 2014 года приговорен к пяти годам тюремного заключения, но был досрочно выпущен из тюрьмы через год и помещен под домашний арест. В начале декабря 2015 года Верховный суд ЮАР удовлетворил протест прокуратуры и признал спортсмена виновным в умышленном убийстве Стенкамп. В июле 2016 года Писториус был приговорен к шести годам лишения свободы с правом на условно-досрочное освобождение.



Прокуратура сочла наказание спортсмену слишком мягким и подала апелляцию в Верховный суд Претории, которая была отклонена в августе 2016 года. В итоге прокуратура решила обжаловать 6-летний тюремный срок Писториуса в Верховном апелляционном суде.



Писториус — шестикратный чемпион Паралимпийских игр, выступавший и в соревнованиях с участием полноценных спортсменов. Он серебряный медалист чемпионата мира 2011 года в эстафете 4×400 м.