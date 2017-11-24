Samsung планирует выпустить смартфон с дизайном в стиле "Звездных войн"

Выпуск телефона в новом дизайне может быть приурочен к премьере нового эпизода космической саги "Звездные войны: Последние джедаи".

СУХУМ, 24 ноя — Sputnik. Южнокорейский производитель бытовой техники и гаджетов Samsung планирует выпустить смартфон Galaxy Note 8 с дизайном в стиле "Звездных войн", сообщает РИА Новости.

Как пишет издание GSMArena, выпуск телефона в новом дизайне может быть приурочен к премьере нового эпизода космической саги "Звездные войны: Последние джедаи", премьера которого запланирована на середину декабря текущего 2017 года.

Помимо этого издание отмечает, что Samsung ведет разработку нового домашнего пылесоса в образе одного из героев саги — Дарта Вейдера.