Глава ЛНР Плотницкий подал в отставку

Министр госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что будет и.о. главы ЛНР по решению подавшего в отставку Игоря Плотницкого до предстоящих выборов.

СУХУМ, 24 ноя — Sputnik. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий написал заявление об отставке по состоянию здоровья, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра госбезопасности ЛНР Леонида Пасечника.

"Сегодня Игорь Венедиктович Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья", — говорится в заявлении Пасечника, опубликованном на Луганском информационном центре.

Согласно конституции ЛНР, решение о досрочном прекращении полномочий главы республики принимается Народным советом.

Позже в заявлении на сайте "Луганскинформцентра" исполняющий обязанности главы непризнанной ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Луганск остается приверженным Минским соглашениям.

"Я также от себя заявляю о своей приверженности Минским соглашениям. Республика последовательно будет исполнять взятые в соответствии с этими соглашениями на себя обязательства", — говорится в заявлении главы МГБ Пасечника.

В сообщении отмечается, что "Совет министров, Народный совет ЛНР и другие органы власти продолжают работать в штатном режиме".

"Я благодарен Игорю Венедиктовичу за его решение и оказанное доверие. Игорь Венедиктович внес огромный вклад в процесс мирного урегулирования", — также говорится в заявлении Пасечника, опубликованном Луганским информационном центром.