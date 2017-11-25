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Президент РФ В. Путин встретился с президентом Судана О. Баширом

Президент Судана обсудил с Путиным и Шойгу создание военной базы

© Sputnik. Михаил Климентьев
Новости
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Президент Судана Омар аль-Башир считает свой первый в истории визит в Россию сильным импульсом к развитию отношений двух стран в различных сферах, включая экономику, политику и торговлю.

СУХУМ, 25 ноя — Sputnik. Возможность создания в Судане военной базы на Красном море обсудили глава Судана Омар аль-Башир с лидером РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу в ходе визита главы Судана в Россию, сообщает РИА Новости.

В четверг во время встречи с Путиным в Сочи аль-Башир заявил, что отделение Южного Судана в 2011 году стало результатом политики США и Хартум намерен обсудить с Россией вопрос вмешательства США в ситуацию в Красном море с точки зрения использования баз.

"Сначала (обсудил — ред.) с российским президентом, а затем с министром обороны", — заявил РИА Новости аль-Башир, отвечая на вопрос, обсудил ли он создание военной базы на Красном море на переговорах с российским руководством.

Как ранее сообщалось, правительства РФ и Судана по итогам визита аль-Башира подписали соглашения по атому, образованию и сельскому хозяйству.

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