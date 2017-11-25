Кудрин: медицина сможет сделать человека почти бессмертным через 10 лет

Традиционный Общероссийский гражданский форум, который ежегодно проводит Комитет гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина, проходит в Москве в субботу, и на этот раз форум посвящен теме "Россия будущего", участники обсудят изменения, которые могут быть инициированы и реализованы гражданским обществом.

СУХУМ, 25 ноя — Sputnik. "Почти бессмертным" сможет стать человек благодаря медицине через 10 лет, однако Россия к этим изменениям не вполне готова, считает председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР), глава Комитета гражданских инициатив (КГИ) Алексей Кудрин, сообщает РИА Новости.

Одним из главных вызовов для России Кудрин назвал технологическое отставание. Он отметил, что сегодня новые прорывные технологии внедряются в банковской сфере, торговле, быту, информационном обмене, и в ближайшие десять лет это, по его мнению, преобразует мир.

"Я боюсь быть банальным, сказав, что через ближайшие десять лет станет обычным на наших улицах беспилотный автомобиль. Через десять лет это станет обычной практикой. Также где-то 10-15 лет потребуется, чтобы медицина, по сути, решила одну из проблем — у нас появится почти бессмертный человек, в силу ряда достижений генетики, медицины, производства органов", — сказал Кудрин в ходе Общероссийского гражданского форума КГИ.

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Вместе с тем, отметил он, через десять лет "отомрет" около 13% существующих профессий. "Мы живем в меняющемся мире, и мы вообще к этому не вполне готовы. Наше образование, крупные и мелкие предприятия, наша модель экономики пока не успевает за этими изменениями", — добавил глава КГИ.

Алексей Кудрин также отметил, что уровень жизни в стране падает третий год. "Конечно, это порождает дополнительную бедность, бедность растет у нас в стране сейчас. Это вызывает рост неравенства", — заявил Кудрин в субботу в рамках Общероссийского гражданского форума.

У кого-то, пояснил он, благосостояние сейчас все же растет, в частности, последние полгода зарплаты увеличиваются на промышленных предприятиях, однако есть и отдельные группы населения, и целые регионы, где уровень благосостояние падает.

"Я бы хотел на первое место поставить вызов уровня жизни, роста бедности. По показателям даже на благоприятный период, до кризиса, мы имели чрезмерно высокий уровень бедности. В стране с таким уровнем ВВП и ВВП на душу населения иметь такой уровень бедности — позор. Поэтому в тех предложениях, которые мы готовим, минимум за 5-6 лет его нужно сократить на четверть или на треть", — заявил глава КГИ.

В рамках форума прозвучала также инициатива участников создать в правительстве России национальный государственный комитет по управлению отходами.

Эксперты форума пришли к выводу, что начатая в России реформа управления отходами "идет крайне медленными темпами с сопутствующими правовыми коллизиями и недоработками» и «пока не имеет экономически и экологически значимых результатов".

В числе плюсов реформы представители гражданского общества отметили, например, оживление инвестиционного климата, создание конкурентной среды, политическое внимание к проблеме управления отходами, ужесточение санкций за нарушения в этой сфере. К ее минусам они отнесли сложность и противоречивость нового законодательства, возложение полной ответственности на регионы, увеличение числа несанкционированных свалок, рост коррупциогенности в управлении отходами, риск формирования в регионах преступных группировок с участием чиновников, принимающих решения в этой сфере.

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Нынешний форум стал пятым по счету. Оргкомитет ранее утвердил перечень рабочих групп, которые будут действовать не только на форуме, но и в течение всего следующего года. Они будут работать по традиционным уже направлениям, связанным с качеством социальной помощи, выборами, местным самоуправлением, общественным контролем, экологией, правами потребителей — к настоящему моменту действует 14 таких групп.

"В основе всех дискуссий предстоящего форума — вопрос о неизбежных и прогнозируемых изменениях в различных сферах и прежде всего тех, которые могут быть инициированы и реализованы гражданским обществом", — отмечали ранее в КГИ.

Всего в программе нынешнего форума около полусотни самых разных мероприятий, в которых примут участие более 1,5 тысяч человек: активисты и эксперты, представители НКО, органов власти, учреждений социальной сферы и бизнеса. Завершится двенадцатичасовой форум панельной дискуссией "Как договориться о желаемом будущем".

Идея создания такой площадки, как Общероссийский гражданский форум, зародилась в июле 2013 года. С этой инициативой выступили известные российские общественные деятели, среди которых Алексей Кудрин, руководитель Московской Хельсинкской группы (МХГ) Людмила Алексеева, директор WWF России Игорь Честин, учредитель Центра антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл — Россия" Елена Панфилова. Первый форум прошел уже в ноябре 2013 года и собрал около тысячи представителей российских НКО из 83 регионов страны. Форум предполагал подготовку "повестки дня для России" — поиск ключевых проблем, которые стоят перед страной.

И если итогом впервые проводимого форума стал перечень тезисов, в котором обозначились волнующие общество вопросы, то в ходе последующих участники предлагали уже конкретные идеи по решению этих ключевых проблем. По сути, в результате каждого форума гражданское общество представляет программу развития страны на будущий год. В рамках третьего форума впервые состоялась выставка достижений российского гражданского общества. Прошлогодний — четвёртый — форум был посвящен поиску новой модели социального государства.