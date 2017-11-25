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Ангела Меркель

Меркель выступила против повторных выборов в ФРГ

(Stefan Sauer/dpa via AP)
Новости
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Если переговоры о создании коалиции не увенчаются успехом, доступными остаются два варианта: правительство меньшинства, которого в истории Германии пока не было, и новые выборы, которые еще никогда не объявлялись так быстро.

СУХУМ, 25 ноя — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она выступает против проведения повторных выборов в ФРГ, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Welt.

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Ранее Меркель высказалась против формирования правительства меньшинства и назвала новые выборы "лучшим выходом" из сложившейся ситуации.

"Я вообще не считаю…, что мы можем попросить людей снова проголосовать", — заявила на этот раз канцлер в ходе съезда Христианско-демократического союза (ХДС) в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания.

Кроме того, Меркель отметила, что в настоящий момент необходимо "рассмотреть возможность переговоров с социал-демократами".

В ночь на 20 ноября Свободная демократическая партия (СвДП) вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС Меркель и "Зелеными» (коалиция "Ямайка"). "Ямайка" в случае успеха переговоров располагала бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (55%), но после выхода либералов оставшиеся участники переговоров располагают лишь 44% мандатов, не получая большинства. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) ранее исключила возможность своего участия в «большой коалиции» с ХДС/ХСС — еще одном варианте, который позволил бы создать правительство большинства (399 кресел, или 56%), однако впоследствии лидер партии Мартин Шульц заявил о готовности обсудить участие в правительственной коалиции.

 

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