Южная Осетия закроет границу с Грузией в период визита Хаджимба

Президент Абхазии Рауль Хаджимба посетит Южную Осетию с официальным визитом, главы республик планируют обсудить состояние и перспективы двухстороннего сотрудничества.
СУХУМ, 25 ноя —Sputnik. В связи с обеспечением мер безопасности в период официального визита в Южную Осетию президента Абхазии Рауля Хаджимба временно будет закрыта государственная граница Южной Осетии с Грузией, сообщает Комитет государственной безопасности Южной Осетии.
Граница будет закрыта с 06:00 26 ноября, функционирование пунктов пропуска возобновится в 21:00 27 ноября в обычном режиме.
В состав делегации, возглавляемой президентом Республики Абхазия, входят руководитель Администрации президента Даур Аршба, министр иностранных дел Даур Кове, министр образования Адгур Какоба, министр сельского хозяйства Даур Тарба.
Ранее в апреле 2017 года официальная делегация из Абхазии принимала участие в церемонии инаугурации избранного президента республики Южная Осетия Анатолия Бибилова.
В июле 2017 года состоялся первый официальный визит президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Абхазию, который был посвящен обсуждению дальнейшего развития взаимоотношений между Абхазией и Южной Осетией. В ходе визита общественные палаты двух республик подписали Соглашение о сотрудничестве, также был подписан план консультаций на 2017-2018 годы.
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