23:02 25 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Южная Осетия. Архивное фото.

Южная Осетия закроет границу с Грузией в период визита Хаджимба

© AFP/ MIKHAIL MORDASOV
Новости
Получить короткую ссылку
12810

Президент Абхазии Рауль Хаджимба посетит Южную Осетию с официальным визитом, главы республик планируют обсудить состояние и перспективы двухстороннего сотрудничества.

СУХУМ, 25 ноя —Sputnik. В связи с обеспечением мер безопасности в период официального визита в Южную Осетию президента Абхазии Рауля Хаджимба временно будет закрыта государственная граница Южной Осетии с Грузией, сообщает Комитет государственной безопасности Южной Осетии.

Граница будет закрыта с 06:00 26 ноября, функционирование пунктов пропуска возобновится в 21:00 27 ноября в обычном режиме.

В состав делегации, возглавляемой президентом Республики Абхазия, входят руководитель Администрации президента Даур Аршба, министр иностранных дел Даур Кове, министр образования Адгур Какоба, министр сельского хозяйства Даур Тарба.
Ранее в апреле 2017 года официальная делегация из Абхазии принимала участие в церемонии инаугурации избранного президента республики Южная Осетия Анатолия Бибилова.
В июле 2017 года состоялся первый официальный визит президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Абхазию, который был посвящен обсуждению дальнейшего развития взаимоотношений между Абхазией и Южной Осетией. В ходе визита общественные палаты двух республик подписали Соглашение о сотрудничестве, также был подписан план консультаций на 2017-2018 годы.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президенты посетили музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба
    Братский визит

    По приглашению президента Южной Осетии Анатолия Бибилова 26-27 ноября республику с официальным визитом посетит глава Абхазии Рауль Хаджимба.

  • Руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев, фото из архива
    Главное – безопасность

    Секретарь Совета безопасности России и руководитель администрации президента Азербайджана договорились усилить сотрудничество.

  • 5-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе
    Восточное позерство

    Эксперт о плюсах и минусах вступления бывших советских республик в диалог с Евросоюзом и о том, как будут развиваться события после саммита Восточного партнерства.

  • Гидроэлектростанции в Киргизии
    Президентский блеф

    Глава Минсельхоза Казахстана Аскар Мырзахметов прокомментировал слова бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева об отключении воды.

  • Архивное фото экс-президента КР Алмазбека Атамбаева
    Простите, если что!

    Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев попросил прощения, если "за шесть лет не оправдал надежд" соотечественников.

  • Церемония начала строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Украине
    Ядерная помойка

    Зачем Киев строит хранилище отработанных ядерных отходов на границе с Беларусью, и как оно обеспечит политическую и энергетическую безопасность Украины.

  • Ситуация с беженцами
    Не пошло

    Центр помощи беженцам в Риге, обошедшийся городской думе в 40 тысяч евро, закрылся, а соискатели убежища так и не успели узнать о его существовании.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Долгая дорога в союз

    Евросоюз поддержит европейские амбиции Украины, но стране предстоит преодолеть долгий путь, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

  • Клаус Йоханнис
    Пусть ждет!

    Президент Румынии Клаус Йоханнис прокомментировал приглашение молдавского лидера Игоря Додона посетить с визитом республику.

  • Медицинская капельница, архивное фото
    Военная доставка

    Учительница русского языка из Таджикистана, получившая сложный перелом бедра, была доставлена в подмосковный госпиталь силами военных 201-й российской базы.

  • Съемка достопримечательностей Бухары с высоты птичьего полета
    Гостеприимная Бухара

    В Бухаре утвердили туристический бренд, отражающий древнюю историю, культуру, традиции и гостеприимство узбекского народа.

  • Досмотр автомобиля на границе между Эстонией и Россией
    Не дождетесь!

    Европейский союз не станет либерализировать визовый режим с Россией, пока та не изменит свою политику, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

  • Президенты посетили музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба
    Братский визит

    По приглашению президента Южной Осетии Анатолия Бибилова 26-27 ноября республику с официальным визитом посетит глава Абхазии Рауль Хаджимба.

  • Руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев, фото из архива
    Главное – безопасность

    Секретарь Совета безопасности России и руководитель администрации президента Азербайджана договорились усилить сотрудничество.

  • 5-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе
    Восточное позерство

    Эксперт о плюсах и минусах вступления бывших советских республик в диалог с Евросоюзом и о том, как будут развиваться события после саммита Восточного партнерства.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Кубинский лидер Фидель Кастро
Команданте Фидель: в папахе, с рогом, мороженым и рыбой
Выступление Леона Капба во втором туре шоу Ты супер!Танцы
Точно в сердце: под песню Высоцкого выступил Леон Капба в шоу "Ты супер!Танцы"
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia