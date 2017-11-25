Южная Осетия закроет границу с Грузией в период визита Хаджимба

СУХУМ, 25 ноя —Sputnik. В связи с обеспечением мер безопасности в период официального визита в Южную Осетию президента Абхазии Рауля Хаджимба временно будет закрыта государственная граница Южной Осетии с Грузией, сообщает Комитет государственной безопасности Южной Осетии.

Граница будет закрыта с 06:00 26 ноября, функционирование пунктов пропуска возобновится в 21:00 27 ноября в обычном режиме.

В состав делегации, возглавляемой президентом Республики Абхазия, входят руководитель Администрации президента Даур Аршба, министр иностранных дел Даур Кове, министр образования Адгур Какоба, министр сельского хозяйства Даур Тарба.

Ранее в апреле 2017 года официальная делегация из Абхазии принимала участие в церемонии инаугурации избранного президента республики Южная Осетия Анатолия Бибилова.

В июле 2017 года состоялся первый официальный визит президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Абхазию, который был посвящен обсуждению дальнейшего развития взаимоотношений между Абхазией и Южной Осетией. В ходе визита общественные палаты двух республик подписали Соглашение о сотрудничестве, также был подписан план консультаций на 2017-2018 годы.