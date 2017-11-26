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Ветер не позволяет начать поиск аргентинской подлодки с помощью субмарины

© Sputnik. Георгий Зимарев
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Подводный корабль ВМС Аргентины "Сан-Хуан", на борту которого были 44 человека, перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата.

СУХУМ, 26 ноя — Sputnik. Шквалистый ветер не дает приступить к поискам пропавшей аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан» с применением американской мини-субмарины, передает РИА Новости.

Как отмечает агентство Telam, ветер не давал морским специалистам возможности поднять мини-субмарину на борт норвежского судна, которое должно отчалить с ней к месту проведения поисково-спасательной операции. Скорость ветра достигает сейчас в районе порта Комодоро-Ривадавия порядка 50 километров в час.

Канал Todo Noticias в свою очередь отмечает, что судно с подлодкой на борту должно отчалить в течение 24 часов, а в район поисков прибыть во вторник. Именно эта мини-субмарина способна спасти подводников, если «Сан-Хуан» будет обнаружен на глубине до 650 метров. У нее есть возможность поднять на поверхность за один раз 16 человек.

Подводный корабль ВМС Аргентины «Сан-Хуан» перестал выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представитель ВМС Энрике Бальби сообщил, что есть информация об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением «Сан-Хуана».




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