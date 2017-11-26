12:55 26 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 3°C
Прямой эфир
Поиск
Регионы России. Крым

Российские юристы готовят иски по оспариванию санкций против Крыма

© Sputnik. Владимир Астапкович
Новости
Получить короткую ссылку
15 0 0

Отстаивать интересы Крыма придется в Люксембурге в Европейском суде справедливости, что требует серьезной подготовки и значительных финансовых затрат.

СУХУМ, 26 ноя — Sputnik. В 2018 году будут поданы первые иски по оспариванию санкций против Крыма, сказал руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов, сообщает РИА Новости.

"Говорить о каких-то результатах по санкциям пока рано. Работа ведется, и если не в этом, то в следующем году, мы обязательно это сделаем. Мы работаем в двух направлениях: первое — оспаривание персональных санкций. Здесь мы хотим выбрать такую кандидатуру, в отношении которой были без сомнений санкции применены необоснованно. Пока это все в процессе", — сказал Молохов.

Второе направление, по его словам, над которым работают юристы, — оспаривание в целом санкций против Крыма.

"Этот вопрос во многом политический. Мы работаем в тесном контакте с МИДом, Минюстом. Сложность здесь в том, что судиться придется за границей в Люксембурге в Европейском суде справедливости и это требует довольно серьезных финансовых затрат и поиска неких источников для этой работы. Пока этот вопрос не решен", — подчеркнул эксперт.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президенты посетили музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба
    Братский визит

    По приглашению президента Южной Осетии Анатолия Бибилова 26-27 ноября республику с официальным визитом посетит глава Абхазии Рауль Хаджимба.

  • Руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев, фото из архива
    Главное – безопасность

    Секретарь Совета безопасности России и руководитель администрации президента Азербайджана договорились усилить сотрудничество.

  • 5-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе
    Восточное позерство

    Эксперт о плюсах и минусах вступления бывших советских республик в диалог с Евросоюзом и о том, как будут развиваться события после саммита Восточного партнерства.

  • Гидроэлектростанции в Киргизии
    Президентский блеф

    Глава Минсельхоза Казахстана Аскар Мырзахметов прокомментировал слова бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева об отключении воды.

  • Архивное фото экс-президента КР Алмазбека Атамбаева
    Простите, если что!

    Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев попросил прощения, если "за шесть лет не оправдал надежд" соотечественников.

  • Церемония начала строительства Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Украине
    Ядерная помойка

    Зачем Киев строит хранилище отработанных ядерных отходов на границе с Беларусью, и как оно обеспечит политическую и энергетическую безопасность Украины.

  • Ситуация с беженцами
    Не пошло

    Центр помощи беженцам в Риге, обошедшийся городской думе в 40 тысяч евро, закрылся, а соискатели убежища так и не успели узнать о его существовании.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте, архивное фото
    Долгая дорога в союз

    Евросоюз поддержит европейские амбиции Украины, но стране предстоит преодолеть долгий путь, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

  • Клаус Йоханнис
    Пусть ждет!

    Президент Румынии Клаус Йоханнис прокомментировал приглашение молдавского лидера Игоря Додона посетить с визитом республику.

  • Медицинская капельница, архивное фото
    Военная доставка

    Учительница русского языка из Таджикистана, получившая сложный перелом бедра, была доставлена в подмосковный госпиталь силами военных 201-й российской базы.

  • Съемка достопримечательностей Бухары с высоты птичьего полета
    Гостеприимная Бухара

    В Бухаре утвердили туристический бренд, отражающий древнюю историю, культуру, традиции и гостеприимство узбекского народа.

  • Досмотр автомобиля на границе между Эстонией и Россией
    Не дождетесь!

    Европейский союз не станет либерализировать визовый режим с Россией, пока та не изменит свою политику, заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

  • Президенты посетили музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба
    Братский визит

    По приглашению президента Южной Осетии Анатолия Бибилова 26-27 ноября республику с официальным визитом посетит глава Абхазии Рауль Хаджимба.

  • Руководитель Администрации Президента Азербайджана Рамиз Мехтиев, фото из архива
    Главное – безопасность

    Секретарь Совета безопасности России и руководитель администрации президента Азербайджана договорились усилить сотрудничество.

  • 5-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе
    Восточное позерство

    Эксперт о плюсах и минусах вступления бывших советских республик в диалог с Евросоюзом и о том, как будут развиваться события после саммита Восточного партнерства.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Кубинский лидер Фидель Кастро
Команданте Фидель: в папахе, с рогом, мороженым и рыбой
Знатный улов: Леон Капба прошел в полуфинал Ты супер! Танцы
Знатный улов: Леон Капба прошел в полуфинал "Ты супер! Танцы"
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia