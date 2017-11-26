Российские юристы готовят иски по оспариванию санкций против Крыма

СУХУМ, 26 ноя — Sputnik. В 2018 году будут поданы первые иски по оспариванию санкций против Крыма, сказал руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов, сообщает РИА Новости.

"Говорить о каких-то результатах по санкциям пока рано. Работа ведется, и если не в этом, то в следующем году, мы обязательно это сделаем. Мы работаем в двух направлениях: первое — оспаривание персональных санкций. Здесь мы хотим выбрать такую кандидатуру, в отношении которой были без сомнений санкции применены необоснованно. Пока это все в процессе", — сказал Молохов.

Второе направление, по его словам, над которым работают юристы, — оспаривание в целом санкций против Крыма.

"Этот вопрос во многом политический. Мы работаем в тесном контакте с МИДом, Минюстом. Сложность здесь в том, что судиться придется за границей в Люксембурге в Европейском суде справедливости и это требует довольно серьезных финансовых затрат и поиска неких источников для этой работы. Пока этот вопрос не решен", — подчеркнул эксперт.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".