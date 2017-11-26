Два человека погибли в ДТП в Гудаутском районе

По предварительным данным, на 73-м километре трассы Псоу-Ингур водитель автомобиля "Infiniti" не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, врезался в автомобиль "Mazda".

СУХУМ, 26 ноя — Sputnik. Двое погибли в результате ДТП, которое произошло в Гудаутском районе вечером 25 ноября, сообщает пресс-служба МВД Абхазии.

Телефонное сообщение о ДТП поступило 25 ноября в 22 часа 20 минут.

"По предварительным данным, столкновение произошло на 73-м километре трассы Псоу-Ингур. Водитель автомобиля "Infiniti", Саид Николаевич Таркил 1970 года рождения, следовавший по направлению города Сухум, не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем "Mazda", в котором находились четыре женщины. Две из них — водитель и пассажир — от полученных травм скончались на месте", — говорится в сообщении МВД.

Две пассажирки автомобиля "Mazda" и водитель "Infiniti" с телесными повреждениями доставлены в больницу.

"При обязательном медицинского освидетельствовании у водителя "Infiniti" были установлены наркотическое и алкогольное опьянение. Материал по факту ДТП передан в следственный отдел ОВД по Гудаутскому району", — сообщает МВД Абхазии.