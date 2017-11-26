Грузинского диверсанта Южная Осетия передала Абхазии для обмена

СУХУМ, 26 ноя — Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба обратился к президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову с просьбой передать осужденного в РЮО Георгия Гиунашвили для последующего обмена его на отбывающего срок в Грузии гражданина Абхазии. Анатолий Бибилов обратился в Совбез страны для принятия решения, сообщает Sputnik Южная Осетия.

"Мы все помним, как в 2016 году абхазская сторона добилась того, чтобы нам вернули наших сограждан, которые отбывали в Грузии пожизненные сроки. Наши соотечественники были возвращены в свои семьи усилиями абхазских дипломатов. И сейчас к нам поступило обращение руководства Абхазии о содействии в возвращении абхазского гражданина из грузинской тюрьмы. Считаю, что мы не должны оставить без внимания эту просьбу. Такой шаг — это жест доброй воли с нашей стороны", — подчеркнул президент.

Полпред президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев напомнил, что в 2016 году был произведен трехсторонний обмен.

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"Восемь граждан Грузии были освобождены из заключения в Абхазии, еще четыре гражданина Грузии, отбывавших незначительные сроки в Южной Осетии, также были переданы грузинской стороне. В ответ из грузинских тюрем были выпущены четыре гражданина РЮО. Трое из них — Георгий Зассеев, Георгий Валиев и Иосиф Кочиев были осуждены пожизненно, а Борис Турашвили отбывал длительный срок", — сказал Джиоев.

Он отметил, что в настоящее время ни один гражданин Южной Осетии не отбывает срок в Грузии, а единственным заключенным с грузинским гражданством в РЮО является Георгий Гиунашвили.

Члены Совета безопасности единогласно проголосовали за передачу Гиунашвили, соответствующий указ о помиловании был позже подписан президентом РЮО.

Анатолий Бибилов подчеркнул, что освобожденный должен быть передан представителю Абхазии.

"У нас нет взаимоотношений с Грузией, и в этом вопросе мы можем взаимодействовать только с абхазской стороной, поэтому Гиунашвили должен быть передан непосредственно представителю Абхазии, который сейчас находится в Цхинвале", — подчеркнул президент.

Полномочный представитель Абхазии по гуманитарным вопросам и связям с международными организациями Зураб Лакербая высказал благодарность президенту Южной Осетии за передачу абхазской стороне гражданина Грузии.

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"По просьбе руководства Республики Абхазии и в преддверии официального визита президента Абхазии в Республику Южная Осетия был подписан указ о помиловании гражданина Грузии и передаче его грузинской стороне. Этот акт был осуществлен на государственной границе Южной Осетии с Грузией. Это акт доброй воли. Абхазская сторона благодарна за проявленное понимание в этом вопросе", — сказал Лакербая.

Гражданин Грузии Георгий Гиунашвили был осужден в феврале этого года на 20 лет колонии строгого режима за диверсионно-террористическую деятельность на территории Южной Осетии.

Он — уроженец села Дисеу Цхинвальского района Южной Осетии, был задержан в июне прошлого года. Правоохранительные органы установили, что начиная с 2004 года, он принимал активное участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, контролируемого грузинскими спецслужбами.

Его обвинили в совершении ряда терактов и диверсий на территории республики.