Совет Европы ищет возможность для отмены санкций против России

С 2016 года РФ не участвует в заседаниях Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), а также приостановила уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

СУХУМ, 27 ноя — Sputnik. Оставить Европу без России было бы шагом назад, заявил Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд, поэтому СЕ рассматривает вопрос о снятии антироссийских санкций, введенных в связи с вооруженным конфликтом на Украине, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на газету Financial Times.

"Было бы действительно очень, очень плохо, если бы Россия вышла… потому что конвенция и суд так важны для граждан России. Это станет негативным событием для Европы, так как мы получим Европу без России. Это стало бы большим шагом назад для Европы", — заявил Ягланд в интервью изданию.

Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), так как в 2014–2015 годах парламентариев из РФ лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму.

В конце июня этого года Россия приняла решение приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.

© Sputnik. Владимир Федоренко Генсек СЕ не ожидал, что делегация РФ пропустит зимнюю сессию ПАСЕ

Генсек Совета Европы заявил, что считает выход Москвы из организации возможным, но не подтвердил сообщения о том, что российские дипломаты уже информировали его о подобных намерениях.

"Никто не хочет подавать сигнал, что мы принимаем аннексию Крыма. Речь не идет о том, чтобы поставить под сомнение эту принципиальную позицию. Но… мы должны трезво оценить, в чем заключается сфера наших полномочий. Наши полномочия — защищать права человека в России и в Крыму или в любом месте на континенте, где живут люди", — отметил Ягланд.

Financial Times также приводит заявление постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы, который отметил, что если Совет Европы пойдет на нормализацию отношений с РФ, "Украина пересмотрит свои отношения с Советом Европы" и будет считать этот шаг "дискредитирующим" организацию.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление Ягланда в своем Twitter.