Совет Европы ищет возможность для отмены санкций против России

СУХУМ, 27 ноя — Sputnik. Оставить Европу без России было бы шагом назад, заявил Генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд, поэтому СЕ рассматривает вопрос о снятии антироссийских санкций, введенных в связи с вооруженным конфликтом на Украине, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на газету Financial Times.
"Было бы действительно очень, очень плохо, если бы Россия вышла… потому что конвенция и суд так важны для граждан России. Это станет негативным событием для Европы, так как мы получим Европу без России. Это стало бы большим шагом назад для Европы", — заявил Ягланд в интервью изданию.
Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), так как в 2014–2015 годах парламентариев из РФ лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов Ассамблеи из-за позиции по Крыму.
В конце июня этого года Россия приняла решение приостановить уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям Совета.
Генсек Совета Европы заявил, что считает выход Москвы из организации возможным, но не подтвердил сообщения о том, что российские дипломаты уже информировали его о подобных намерениях.
"Никто не хочет подавать сигнал, что мы принимаем аннексию Крыма. Речь не идет о том, чтобы поставить под сомнение эту принципиальную позицию. Но… мы должны трезво оценить, в чем заключается сфера наших полномочий. Наши полномочия — защищать права человека в России и в Крыму или в любом месте на континенте, где живут люди", — отметил Ягланд.
Financial Times также приводит заявление постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы, который отметил, что если Совет Европы пойдет на нормализацию отношений с РФ, "Украина пересмотрит свои отношения с Советом Европы" и будет считать этот шаг "дискредитирующим" организацию.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление Ягланда в своем Twitter.
Генсек Совета Европы Ягланд допустил отмену антиросс. санкций в ПАСЕ. Если это случится, то станет крупным поражением русофобского лобби.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 ноября 2017 г.