Полисы ОМС беженцев и иностранцев аннулируют в РФ с Нового года

Полисом, который сейчас находится на руках у иностранцев, они могут пользоваться лишь до 31 декабря, затем придется его переоформлять каждый год.

СУХУМ, 27 ноя — Sputnik. Полисы обязательного медицинского страхования РФ, находящиеся в обращении у беженцев и иностранцев в настоящее время, вне зависимости от того, когда они были выданы, будут действительными только до 31 декабря 2017 года, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на газету "Известия".

С 1 января в России их аннулируют, а тем, кто не имеет российского гражданства, придется получать их заново, так как срок действия документа ограничен.

Документ на следующий год начали выдавать 20 ноября. Эксперты опасаются, что в декабре к страховщикам выстроятся очереди за полисами.

В 2017 году вступили в силу изменения в правила ОМС. Поправки касаются иностранцев и лиц без гражданства с видом на жительство в РФ или разрешением на временное пребывание, беженцев и получивших временное убежище в России, а также трудовых мигрантов из стран ЕАЭС — Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана. Им теперь выдается полис на календарный год, но не более срока пребывания, действия РВП, ВНЖ или трудового договора.

По данным Росстата, в прошлом году приток мигрантов в РФ составил 262 тысячи человек. В основном в Россию приезжали граждане Центральной Азии и Украины.

Ранее Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) выступило с инициативой задействовать негосударственные коммерческие организации (НКО) для социальной адаптации трудовых мигрантов.

По задумке ФАДН, законопроект позволит улучшить контроль за миграционными потоками.