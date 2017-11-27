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Олимпийские кольца

МОК лишил сборную РФ еще пяти медалей Олимпиады в Сочи

© Sputnik. Юрий Сомов
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Комиссия Международного олимпийского комитета признала виновными в нарушении антидопинговых правил двоих бобслеистов, одного скелетониста и двух биатлонисток из России.

СУХУМ, 27 ноя — Sputnik.  В понедельник 27 ноября комиссия МОК назвала еще пятерых российских спортсменов, которых признали виновными в нарушении антидопинговых правил, передает Р-Спорт.

Результаты на Олимпиаде-2014 в Сочи российских бобслеистов Алексея Негодайло и Дмитрия Труненкова, скелетониста Сергея Чудинова и биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой были

аннулированы, сообщается в пресс-релизе Международного олимпийского комитета.

Комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда ранее отстранила 14 российских спортсменов по итогам расследования относительно возможных махинаций с

допинг-пробами на Играх в Сочи.




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