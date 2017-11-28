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Путин впервые посетит Архиерейский собор

© Sputnik. Григорий Сысоев
Новости
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Президент России встретится с епископатом Русской православной церкви - членами Архиерейского собора, на котором обсудят самые актуальные вопросы современной духовной и общественной жизни.

СУХМ, 28 ноя — Sputnik. Глава РФ Владимир Путин встретится с членами Архиерейского собора, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Кирилла священника Александра Волкова.

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Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Путин планирует посетить Архиерейский собор.

"Впервые глава государства приедет на Архиерейский собор в храм Христа Спасителя, где встретится с членами собора — епископатом Русской православной церкви", — сказал РИА Новости Волков.

Архиерейский собор пройдет 29 ноября — 2 декабря и соберет гостей со всего православного мира, а 4 декабря патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит торжественное богослужение в храме Христа Спасителя, на которое прибудут сотни иерархов со всего мира.

Заседания Архиерейского собора пройдут в кафедральном храме Христа Спасителя, их по традиции возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. За четыре дня собор должен ответить на самые актуальные вопросы современной духовной и общественной жизни — как монаху жить с интернетом, сколько раз можно жениться православным и зачем учить культуре в школах.

Архиерейский собор — высший орган иерархического церковного управления, созывается патриархом и синодом не реже одного раза в четыре года. В этом году его участники вспомнят не только возрождение патриаршества на Руси в 1917 году, после более чем 200-летнего синодального периода (подчинения церкви государству), но и столетие начала Поместного собора РПЦ, на котором был избран первый в новое время патриарх Тихон, и столетие революционных событий и последовавших затем атеистических гонений.

Сто лет назад, 28 октября 1917 года, на Поместном соборе РПЦ патриархом Московским и всея России был избран митрополит Тихон, впоследствии прославленный в лике святых и возглавивший сонм новомучеников. А его возведение на патриарший престол состоялось 4 декабря 1917 года — в праздник Введения во храм Богородицы.

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