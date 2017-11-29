В КНДР заявили, что новая "Хвасон-15" может поразить любую точку в США

СУХУМ, 29 ноя — Sputnik. КНДР утверждает, что испытанная ими баллистическая ракета "Хвасон-15" может поразить цели на всей территории США, сообщает РИА Новости.

Согласно официальному заявлению, переданному в среду днем в эфире центрального северокорейского телевидения, глава КНДР Ким Чен Ын дал высокую оценку запуску ракеты нового типа "Хвасон-15", сказав, "что сегодня достигнут исторический успех в завершении ядерного вооружения государства".

"Испытательный пуск ракеты не оказал никакого негативного влияния на безопасность соседних стран", — также сообщалось в эфире центрального северокорейского телевидения.

В ночь на среду японские и южнокорейские военные зафиксировали пуск в КНДР ракеты, которая упала в 210 километрах от побережья Японии. Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи сообщил, что запущенная межконтинентальная баллистическая ракета КНДР достигла высоты 4,5 тысячи километров, пролетев расстояние в 960 километров.