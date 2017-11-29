Принца Саудовской Аравии отпустили по итогам досудебного урегулирования

По соглашению о досудебном урегулировании принц Саудовской Аравии должен выплатить более 1 миллиарда долларов.

СУХУМ, 29 ноя — Sputnik. Бывший министр национальной гвардии Саудовской Аравии принц Мутаиб бен Абдалла, задержанный в рамках антикоррупционной кампании, вышел на свободу в порядке досудебного урегулирования, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Arabian Business.

Информация о досудебном урегулировании дела получена от источника в официальных кругах, близкого к антикоррупционной кампании.

Кроме того, по информации того же источника, не менее трех из задержанных по этому делу также достигли соглашения о досудебном урегулировании.

Прокуратура уже приняла решение отпустить нескольких из задержанных, а еще некоторые (не менее пятерых) из них останутся под следствием, отмечает издание.

Бывший глава нацгвардии был задержан среди других 11 саудовских принцев в начале ноября в рамках масштабной антикоррупционной кампании, начатой Высшим комитетом по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем страны Мухаммедом бен Салманом.