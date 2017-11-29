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Хакеры из Fancy Bears опубликовали шестую часть документов из базы данных WADA. Архивное фото

Опубликованы выдержки из личных дневников информатора WADA Родченкова

© Sputnik. Григорий Сысоев
Новости
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По итогам работы комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), основанной на свидетельствах бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, России уже лишилась 11 медалей домашних Игр.

СУХУМ, 29 ноя — Sputnik. Выдержки из личных дневников экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова опубликованы электронной версией газеты New York Times, сообщает РИА Новости.

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Родченков в 2016 году рассказал New York Times, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи были частью "допинговой программы" РФ, его свидетельства стали основной доклада независимой комиссии WADA о допинге в российском спорте. Российские власти ранее неоднократно опровергали его заявления, однако комиссия МОК под руководством Дениса Освальда пришла к выводу, что Родченков "говорил правду". По итогам работы комиссии Освальда Россия уже лишилась 11 медалей домашних Игр.

Родченков в своих записях рассказывает о том, как обсуждал систему сокрытия допинг-нарушений с российскими спортивными чиновниками, в том числе Виталием Мутко, занимавшим пост министра спорта, и его тогдашним заместителем Юрием Нагорных.

В январе 2014 года Родченков написал, что помощник экс-заместителя центра спортивной подготовки сборных команд России Ирины Родионовой принес ему допинг-коктейль "Дюшес", в состав которого входили три анаболических стероида и вермут.

"Помощник пришел с огромным количеством новостей. Он также принес свежеприготовленный "Мартини". Я попробовал его сразу же", — отметил Родченков, который проверял эффект от препаратов на себе. На следующей неделе Родченков выразил разочарование в связи с тем, что чиновники четко не изложили планы транспортировки сотен проб чистой мочи, которые ведущие спортсмены сдавали несколько месяцев с целью подмены на Играх.

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"Нет ясного понимания плана, это просто кошмар, — написал Родченков 29 января, через два дня после того, как на допинге в Австрии попались два российских биатлониста. — Мутко волнуется из-за биатлона, ситуация вышла из-под контроля".

Родченков также рассказал, что, следуя указаниям Нагорных, проверил здание, располагающееся рядом с лабораторией. Пробы мочи хранились там, написал он, но его разозлило, что они не были отсортированы по видам спорта и по алфавиту. Родченков написал 3 февраля, что передал Мутко копию списка "Дюшес" с именами десятков российских спортсменов, которые применяли коктейль и допинг-пробы которых должны были быть подменены. Родченков также сообщил, что обсуждал с Нагорных и Мутко ситуацию с пойманной на нарушениях антидопинговых правил легкоатлеткой Еленой Лашмановой.

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