Архиерейский собор отложил решение вопроса по "екатеринбургским останкам"

Сегодня в храме Христа Спасителя проходит пленарное заседание Архиерейского собора — высшего органа церковной власти и управления наряду с Поместным собором и Священным синодом.

СУХУМ, 29 ноя — Sputnik. Нынешний Архиерейский собор РПЦ отложил окончательное решение по теме "екатеринбургских останков", обсуждение этого вопроса будет носить лишь "промежуточный характер", заявил в среду на брифинге пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков, сообщает РИА Новости. © Sputnik. Григорий Сысоев Путин впервые посетит Архиерейский собор

"Окончательные решения по теме "екатеринбургских останков" будут приняты тогда, когда закончатся все исследования и будут проведены все экспертизы. Сейчас они еще не завершены. Поэтому обсуждение на этом Архиерейском соборе темы "екатеринбургских останков" носит промежуточный характер", — сказал Волков.

Он уточнил, что, как ожидается, доклад секретаря церковной комиссии по исследованию предполагаемых останков царской семьи, епископа Тихона (Шевкунова), будет заслушан на Соборе в четверг днем. Представление доклада и его обсуждение будут носить закрытый характер — участвовать будут только архиереи.

По словам пресс-секретаря патриарха, после обсуждения на Соборе епископ Тихон проведет брифинг для журналистов по итогам.

"Владыки будут обсуждать этот вопрос, заслушают доклад владыки Тихона о "екатеринбургских останках", об их идентификации, но не более того", — подчеркнул Волков.

Последний российский император Николай II и его семья были расстреляны летом 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых, после вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи были захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели Романовых. В настоящее время также проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных в 2007 году останков, возможно, царевича Алексея и великой княжны Марии.

Русская церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых.