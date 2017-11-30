Потому что иноагенты: аккредитацию журналистов RT в конгрессе США аннулировали

Исполнительный комитет Галереи корреспондентов радио и ТВ Конгресса США направил уведомление об этом директору информационного вещания RT America Михаилу Солодовникову.

СУХУМ, 30 ноя – Sputnik. Решение о лишении журналистов RT аккредитации в Конгрессе США вступило в силу сразу же после принятия исполнительным комитетом Галереи корреспондентов радио и ТВ Конгресса США, передает РИА Новости.

Причиной тому стала вынужденная регистрация RT как иностранного агента.

Члены исполнительного комитета Галереи единогласно приняли такое решение 21 ноября "в ответ на регистрацию обслуживающей RT компании T&R в качестве иностранного агента", говорится в заявлении.

Ранее американские власти внесли RT в список иностранных агентов по закону 1938 года. При этом многие СМИ других государств продолжают работать в США в обычном статусе Среди них британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle.

Как сообщила главный редактор Sputnik и RT Маргарита Симоньян, американские власти создали такие условия, что телеканалу пришлось выбирать между регистрацией в качестве иноагента и уголовным делом.

Кроме того, как рассказала Симоньян, сейчас в США готовятся принять закон об оборонном бюджете, который ограничит доступ телеканалу к кабельным и спутниковым сетям вещания.