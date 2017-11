Топ- 50 от Rolling Stone: Sputnik знакомит с первой десяткой хитов года

Sputnik, Бадри Есиава.

Первую строчку рейтинга в журнале Rolling Stone заняла композиция британского певца из группы One Direction Гарри Стайлcа "Sign of the Times".

Этот сингл стал первым сольным проектом Стайлса, чего поклонники певца ждали с момента распада группы полтора года назад. Критики и любители музыки назвали новую песню бывшего солиста One Direction рок-балладой с отсылками к творчеству Дэвида Боуи и Ланы Дель Рей. Клип на песню "Sign of the Times" вышел в мае 2017 года и за шесть месяцев успел набрать более 237 миллионов просмотров.

С "Самодельным динамитом" на втором месте расположилась певица из Новой Зеландии Элла Мария Лани Йелич-О Коннор более известная под сценическим псевдонимом Lorde. Ее клип набрал в сети шесть с половиной миллионов просмотров всего за пару месяцев.

"Бронзу" от журнала Rolling Stone получила песня "Humble" 29-летнего рэпера из Америки Кендрика Ламара. Эта песня, которая на протяжение нескольких недель занимала первое место в американских хит-парадах, вышла 30 января 2017 года и стала первым синглом четвертого альбома Ламара. За восемь месяцев клип "Humble" посмотрели около 385 миллионов раз.

Хип-хоп композиция "Bodak Yellow" американской певицы Карди Би заняла четвертое место в рейтинге лучших хитов 2017 года по версии журнала Rolling Stone. Сингл вышел в июне 2017 года и получил награду "Сингл Года" на церемонии BET "Hip Hop Awards 2017". За пять месяцев после выхода клипа он набрал более 340 миллионов просмотров.

Замкнула пятерку самых популярных хитов 2017 года легендарная рок-группа U2 с песней "Lights of Home" из альбома "Songs of Experience", которая должна выйти 1 декабря 2017 года. На обложке нового диска можно увидеть сына фронтмена Боно Элайджу и дочь гитариста Эджа Сиан. Музыканты отправятся в тур по США в поддержку нового альбома в 2018 году. Клипа к песне "Lights of Home" пока нет, но без сомнений, поклонники U2 с нетерпением ждут этого события.

На шестой строчке рейтинга оказалась американской хип-хоп группа Migos и хип-хоп исполнитель Лил Узи Верт с композицией "Bad and Boujee", которая стала настоящей интернет-феноменом, породив большое количество мемов. В январе 2017 года "Bad and Boujee" занял первую строчку в музыкальном журнале Billboard Hot 100. Клип к этой песне посмотрели около 555 миллионов раз.

Абсолютный рекордсменом по просмотрам стал клип пуэрториканского музыканта Луиса Фонси с вокалистами Дэдди Янки – 4, 4 миллиарда просмотров за десять месяцев 2017 года. Но несмотря на такой сумасшедший ажиотаж коллектив занял лишь седьмую позицию в рейтинге Rolling Stone.

Американская рок-группа Portugal. The Man с песней "Feel It Still" расположилась на восьмой строчке. Эта композиция стала вторым синглом группы с восьмого, что символично, учитывая положение в рейтинге, студийного альбома "Woodstock" и первым треком, вошедшим в топ-10 хит-парада Billboard Hot 100.

Песня "Жажда жизни" ("Lust for Life") из одноименного студийного альбома американской певицы Ланы Дель Рей привела исполнительницу на девятое место. Певица работала над альбомом, который вышел в июле 2017 года, в сотрудничестве с т продюсерами Рик Ноуэлс, Эмиль Хейни и Бенни Бланко. Альбом издан 21 июля 2017 года.

Десятку из 50-и лучших хитов 2017 года замкнул американский хип-хоп-артист из США Нейведиус Деман Уилберн под псевдонимом Future, который пробил двухсотмиллионный порог просмотров.

Бонус от Sputnik

В 2016 году первое место престижного рейтинга заняла певица Бейонсе с композицией Formation.

Журнал Rolling Stone основан в 1967 году и на сегодняшний день признан одним из самых авторитетных изданий о культуре в мире. В декабре каждого года редакция журнала публикует список лучших музыкальных альбомов и кинофильмов года, а в 2003 году свет увидел рейтинг "500 величайших альбомов всех времен".